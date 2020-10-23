Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı

Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirme işlemleri, "işletme hakkının verilmesi" veya "gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar" yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam edecek.

İhale dokümanları ve sözleşmelerde yer alacak hususlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve bakanlık tarafından birlikte belirlenecek. Özelleştirme sözleşmeleri de işletici ile ÖİB ve bakanlık tarafından imzalanacak.

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.