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Öldürdüğü adamı domuz sanmış

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı Ekrem Fidan'ı (60) av tüfeğiyle vurarak öldüren Vedat B.'nin (60) ifadesinde "Onu domuz sandım 3 el ateş ettim" dediği öğrenildi. Vedat B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öldürdüğü adamı domuz sanmış

Olay, saat 21.30 sıralarında kırsal Cincin Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ekrem Fidan henüz bilinmeyen nedenle evinin önündeki dere kenarında tartıştığı Vedat B. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Tüfek sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerine saçma isabet eden Fidan'ın öldüğünü belirledi. Jandarma olayın şüphelisi olduğu öğrenilen Vedat B.'yi yapılan araştırmalar sonucunda tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı. Fidan'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

'3 EL ATEŞ ETTİM AYRILDIM'

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Vedat B. verdiği ifadesinde, "Benim o bölgede mısır tarlam bulunuyor. Mısır tarlasından garip sesler geliyordu. Ben de o sesi domuz sandım. Kaçması için av tüfeğiyle 3 el ateş ettim. Sonra da oradan ayrıldım" dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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