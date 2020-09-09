Koronavirüsü atlatan 40 yaşındaki Şerife Karakılıç, "Kabus dolu günler geçirdim, 'herhalde ölüyorum' dedim. Çok dikkat edin, virüsün şakası yok. Korona öldürmese de süründürüyor” dedi.

Kovid-19 teşhisi konulan 40 yaşındaki Şerife Karakılıç, zorlu tedavi sürecinde yaşadıklarını gazetemize anlattı. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, eklem ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, aşırı terleme şikayeti sonrası koronavirüs testi yaptırdığını söyledi.

AĞRI KESİCİLER FAYDA ETMEDİ

Testin pozitif çıkmasının ardından yaşadığı zorluklarla ilgili bilgi veren Karakılıç, “Çalışan bir kadınım. Mesaide iken vücudumun farklı yerlerinde ağrılar oluştu, iştahsızlık, halsizlik, boğazda gıcıklanma ve aşırı terleme şikayetleri yaşamaya başladım. Bu semptomların görülmesinin üzerine test yaptırdım ve sonuç “pozitif” çıktı. Bunun ardından 7 gün Çankırı Devlet Hastanesi’nde yattım. Benim için zorlu bir süreç başladı. Hastanede kaldığım sürece uyku haram oldu, ateşim yüksekti, baş ve eklem ağrılarım devam etti. Ağrı kesici veriyorlardı; ancak fayda etmiyordu. Vücudumu mengenenin arasında sıkıştırmışlar gibi acı çekiyordum. Kollarımı dahi kaldıramıyordum. İştahsızlık, tat almama, aşırı terleme ve susuzluk hissi devam etti. Hasta iken o kadar terliyordum ki sanki üzerime su dökülmüş gibiydim” dedi.

“HERALDE ÖLÜYORUM” DEDİM

Hasta olduğu günleri kabus olarak tanımlayan Şerife Karakılıç, “İnanın o günler anlatılmaz yaşanır. Çok zor bir süreçten geçtik. ‘Herhalde ölüyorum' dedim. Bu korona hastalığı çok farklı bir şeymiş. Başıma gelene kadar bunun çok sinsi bir hastalık olduğunu tahmin etmiyordum. Kabusu yaşayınca hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunun farkına vardım” diye konuştu.

NAZINIZIN GEÇECEĞİ KİMSEYİ BULAMIYORSUNUZ

Hastaneden taburcu olmasıyla birlikte 14 günlük karantina sürecini evde geçirdiğini belirten Karakılıç, “Şikayetlerimin çoğu evde de devam etti. Eşim ve çocuklarıma virüsü bulaştırmamak için evin bir odasına kapandım. Kendimi sıkı bir şekilde izole ettim. Yemeğini ve ihtiyaçlarımı kapımın önüne bıraktılar şiddetli ağrılarıma rağmen oradan aldım. Düşünün bu öyle bir hastalık ki en yakınınız bile size yardım edemiyor, yanınızda olmak istese de olamıyor. Nazınızın geçeceği kimseyi bulamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

KORONA GENCİ YAŞLIYI DİNLEMİYOR

İkinci dalgayı yaşadığımız bu günlerde vatandaşları çok dikkatli olmaya davet eden Karakılıç, “İnsanlarımızı bu hastalığı geçirmiş biri olarak uyarıyorum; dikkat etsinler, maskesiz gezmesinler, maske takmayan kişilerden uzak dursunlar, hijyenlerine önem versinler, kalabalık ortamlara girmesinler, bu süreçte ev ziyaretleri yapmasınlar. Çok dikkatli olalım. Tedbirlere uyarsak bitecek bu hastalık. Korona genci, yaşlısı dinlemiyor. Korona öldürmese de süründürüyor” sözlerin kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-