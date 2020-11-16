Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu’nun kapı camlarını kırdı

Gaziantep'te intihar eden kişiden numune alınmasının ardından koronavirüs test sonucu beklenen cenazenin yakınları, Adli Tip Kurumu’na taşlarla saldırdı. Kurumun kapı camları kırılırken, olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

​Olay, öğle saatlerinde Asri Mezarlık’taki Adli Tıp Kurumu’nda meydana geldi. Hastanede intihar eden ve numune alınarak Covid testi yapılması beklenen Mustafa A.'nın yakınları, cenazelerinin çok bekletildiğini iddia edip Adli Tıp Kurumu’na taşlarla saldırdı. Kurumun kapısının camları kırılırken, güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanlarının şikâyetçi olması üzerine taş atan 2 gözaltına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin Adlı Tıp Kurumu'na taş attığı ve bir polisin de son anda isabet almaktan kurtulduğu görüldü.