  • BIST 1.204
  • Altın 485,773
  • Dolar 7,8862
  • Euro 9,2938
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 25 °C
»

Ölen minik Kumsal’ın annesi: 'Şeytan doldurur' dedim dinlemedi, tetiğe bastı

Antalya'da, temizlediğini iddia ettiği tüfeğin ateş alması sonucu 2 aylık bebeği Kumsal Karataş'ın ölümüne neden olan Yusuf Karataş (18), 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 
Ölen minik Kumsal’ın annesi: 'Şeytan doldurur' dedim dinlemedi, tetiğe bastı

Olay, cumartesi günü saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5480 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Yusuf Karataş'ın iddiaya göre temizlediği tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 2 aylık kızı Kumsal'ın başına isabet etti. Kumsal, olay yerinde hayatını kaybederken, anne Marzi G. ile baba Yusuf Karataş gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kumsal bebeğin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'YAPMA ŞEYTAN DOLDURUR'

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Yusuf Karataş, olayın tüfeği temizlerken meydana geldiğini ileri sürdü. Anne Marzi G. ise bebeğin ölümüyle ilgili birlikte yaşadığı Yusuf Karataş'ı suçladı. Marzi G., "Bebeğin altını temizliyordum. Elinde tüfekle yanıma geldi ve tüfeğin namlusunu başıma dayadı. Ben de 'Yapma şeytan doldurur' diye uyardım. Beni dinlemedi. Tüfeği önce tavana daha sonra bebeğe doğrultup, tetiğe bastı" dedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Marzi G. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak serbest bırakılırken, Yusuf Karataş ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otobüs şoförü direksiyon başında video çekti19 Ekim 2020 Pazartesi 14:02
  • Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı19 Ekim 2020 Pazartesi 13:43
  • Başkan Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme19 Ekim 2020 Pazartesi 13:43
  • Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti19 Ekim 2020 Pazartesi 13:42
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 17 teröristi etkisiz hale getirdik19 Ekim 2020 Pazartesi 13:41
  • Kadir Şeker'in avukatlarından mahkeme kararına itiraz19 Ekim 2020 Pazartesi 13:41
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı19 Ekim 2020 Pazartesi 13:39
  • İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü19 Ekim 2020 Pazartesi 13:38
  • Çanakkale’de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme19 Ekim 2020 Pazartesi 12:53
  • EGM'den sahte 'e-posta' uyarısı19 Ekim 2020 Pazartesi 12:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti