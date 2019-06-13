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Olgunlar'da kaldırım sorunu çözüm bekliyor

Başkent’in en küçük caddelerinden olan Olgunlar’da kaldırım sorunu çözülemiyor. Vatandaşlar her yağışta çamur içinde yürümekten şikayet ederek yetkililerden çözüm bekliyor. 
Olgunlar'da kaldırım sorunu çözüm bekliyor

Başkent’in merkezinde Kızılay’da bulunan ve Ankara’nın en küçük caddelerinden biri olan Olgunlar Caddesi’nde uzun süredir kaldırım sorunu yaşanıyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede araçlar bozuk ve taşlarla dolu kaldırımlara park ederken vatandaşların çoğu ya yolu kullanıyor ya da cadde de yokuş yukarı zorlukla ilerliyor. Bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar caddenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne mi yoksa Çankaya Belediyesi'ne mi ait olduğu konusunda kararsızlık yaşadıklarını belirterek, “Hizmet gelsin de nereden gelirse gelsin” diyor.  

ÇOK KÜÇÜK BİR CADDE

Olgunlar Caddesi’nin bir kısmı Olgunlar Sokak olarak biliniyor. Fakat resmiyette Olgunlar Caddesi olarak geçiyor. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar sokağın caddeye eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında çevrildiğini belirtiyor. Hizmet alamamalarının sebebinin de muhtemelen cadde mi sokak mı belli olmadığı için olduğunu söylüyor.

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1 YILDAN FAZLADIR BÖYLE 

Caddeyi kullanan ve bölgede bulunan esnaflar kaldırımların uzun zamandır böyle olduğunu hatırlatarak, “Burada inşaatlar oldu. O yüzden de makineler kaldırımları sökmek zorunda kaldı zaten çoğu da zarar gördü. Fakat inşaatlar bitti çalışmalar sona erdi kaldırımlar böyle kaldı. En ufak bir yağmurda her yer çamur milletin ayakkabısı üstü başı kirleniyor. Kaç defa fotoğrafını çekenler oldu, şikâyet edenler oldu ama şu ana kadar bir yapan da olmadı. Böylece duruyor. Turist geçiyor burası Ankara’nın merkezi. Yani hiç hoş bir görüntü değil” diye konuştu. 

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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