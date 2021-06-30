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Olimpik Judo Milli Takımı Hırvatistan'a gitti

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na sayılı günler kala Olimpik Judo Milli Takımı, son hazırlıklarını yapmak üzere Hırvatistan'a gitti.
Olimpik Judo Milli Takımı Hırvatistan'a gitti

Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılacak ortak çalışma kampında Olimpik Judo Milli Takımı, Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi son hazırlıklarını gerçekleştirecek. Porec'de 8 Temmuz'a kadar sürecek ortak çalışma kampında milli judocular, genel durumlarını görme, kondisyonlarını değerlendirme ve eksiklerini tamamlama şansı bulacak.

Dünya Şampiyonası'nın ardından olimpiyat hazırlıklarına yoğunlaşan milliler son olarak Antalya'da 8 ülkenin katıldığı çalışma kampında antrenman yapmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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