Olimpik Judo Milli Takımı Hırvatistan'a gitti

Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılacak ortak çalışma kampında Olimpik Judo Milli Takımı, Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi son hazırlıklarını gerçekleştirecek. Porec'de 8 Temmuz'a kadar sürecek ortak çalışma kampında milli judocular, genel durumlarını görme, kondisyonlarını değerlendirme ve eksiklerini tamamlama şansı bulacak.
Dünya Şampiyonası'nın ardından olimpiyat hazırlıklarına yoğunlaşan milliler son olarak Antalya'da 8 ülkenin katıldığı çalışma kampında antrenman yapmıştı.
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