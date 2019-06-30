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Olimpik termal yüzme havuzunun tekrar hizmete açılması isteniyor

Çubuk Melihşah’ta 1974’ten bu yana faaliyet gösteren; ancak son 5 yıldır hizmete kapalı olan Büyükşehir’e ait olimpik termal yüzme havuzunun yeniden hizmete açılması ve eski günlerine dönmesi için imza kampanyası başlatıldı.  
Olimpik termal yüzme havuzunun tekrar hizmete açılması isteniyor

Çubuk Melihşah’ta 1974’ten bu yana faaliyet gösteren; ancak son 5 yıldır hizmete kapalı olan Büyükşehir’e ait olimpik termal yüzme havuzunun yeniden hizmete açılması ve eski günlerine dönmesi için imza kampanyası başlatıldı.  

Başkent’in kuzeyindeki önemli ilçelerinden biri olan Çubuk’un Melikşah Mahallesi’nde bulunan yaklaşık yarım asırlık ‘olimpik termal yüzme havuzu’ 5 yıl önce hizmete kapatılarak çürümeye terk edildi. 1974’te Maden Tetkik Arama ekipleri tarafından sondaj çalışması yapılarak bölgeye kazandırılan termal havuz, eski günlerini arıyor.  

CAZİBE MERKEZİYDİ ŞİMDİ TANINMAZ HALE GELDİ

İl Özel İdaresi’ne ait olan termal havuz, yıllardır tesisi kiralayan bir özel işletmeci tarafından işletiliyordu. Ancak 2014 yılında İl Özel İdaresi’nin kapatılmasıyla beraber tesisin mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. İşletmecinin sözleşmesi feshedilince dev tesis kullanıma kapatıldı. Yaklaşık 5 yıldır kullanıma kapalı olan tesis yıllar içinde mezbelelik hale döndü. Uzun yıllardır bölgedeki vatandaşların uğrak noktası olan tesis, kullanıma kapanması ile çürümeye başladı. Tesis hırsızların ve balicilerin uğrak noktası haline gelmesi ile birlikte yıllar içinde kullanılmaz ve tanınmaz hale geldi.

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ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Bölge halkı,  Esenboğa Havaalanına oldukça yakın bir konumda bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen termal özellikli hem kapalı ve hem de açık yüzme havuzunun yeniden hizmete açılmasını istiyor. Vatandaşlar, 45 yıllık termal havuzun yeniden hizmete açılması için “change.org” sitesinden ve sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya bölge halkı büyük destek veriyor. Vatandaşlar, tesisin yeniden eski günlerine dönmesini istiyor.  

DEMİRBAŞ’IN MELİHŞAH VAADİ…

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, geçtiğimiz seçim kampanyası döneminde Melihşah Yüzme Havuzu ile ilgili projelerinin olduğunu belirterek şunları vadetmişti:  “Bizim en önemli projelerimizin biri de (Melihşah) bu kaynağı çok verimli modern tesislerle ve iyi bir işletmeciyle kullanmak. Bölgeye sağlık amaçlı içinde otel, pansiyonların bulunacağı güzel bir termal tesis kurup hizmete açmak.  Buradaki kaynak suyu hem mineral hem de sıcaklık açısından diğer termal sularına çok daha iyi. Kaynaktan 43 derece çıkıyor. Ne soğutmaya, ne de ısıtmaya ihtiyaç var.” 

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MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, geçtiğimiz yıl Melihşah’taki yüzme havuzunu Meclis gündemine taşımıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Yeşil, şu soruyu sormuştu:  “2014 yılında,  6360 sayılı Yasa ile İl Özel İdaresi’nin kapatılmasıyla beraber tesisin mülkiyeti Belediyeye devredilen havuzun Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden bakım yapıp işletmeye açılması düşünülmekte midir?”

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OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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