Olimpiyat elemelerine Elmadağ'da sıkı hazırlık

Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları’nın eleme hazırlıklarını Elmadağ’daki kampta sürdürüyor. Dünya Güreş Şampiyonu Taha Akgül’ün de içinde bulunduğu milliler, minderde tarih yazmak için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Dünyayı etkisine alan Kovid-19 nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen; ancak bu yıl yapılmasına karar verilen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın eleme hazırlıklarını Serbest Güreş A Milli Takımı Elmadağ’daki kampta sürdürüyor. 17 Ocak’tan bu yana eleme hazırlıklarına yoğun bir şekilde çalışan milli güreşçiler minderde tarih yazmaya hazırlanıyor.

27 MİLLİ GÜREŞÇİ SIKI ŞEKİLDE HAZIRLANIYOR

Teknik Direktör Isak Irbaikhanov yönetiminde bu ayın sonuna kadar sürecek kampta Taha Akgül’ün de aralarında bulunduğu 27 sporcu ve teknik heyet yer alıyor. Milli takım kampında, içlerinde Küba asıllı dünya şampiyonu Frank Chamizo'nun da yer aldığı İtalya Milli takımından 5, Macaristan, Gürcistan, Yakutistan ve Beyaz Rusya'dan birer olmak üzere toplam 9 güreşçi de milli takıma eşlik ediyor.

OLİMPİYAT İÇİN KOTA ALMAYA ÇALIŞACAKLAR

Güreşte 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, 19-21 Mart tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek. Milli takım, elemeler öncesinde Ukrayna ve İtalya'da 2 önemli turnuvaya katılacak. Bu süreci başarılı bir şekilde geçirmek isteyen Milli takım hem Macaristan'daki Avrupa, hem de 6-9 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan dünya olimpiyat elemelerinde kota almaya çalışacak.

TGF BAŞKANI AYDIN: SON DERECE BAŞARILI BİR ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyat eleme hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz gün yaptığı ziyarette teknik heyetten bilgiler alan Musa Aydın daha sonra takımın antrenmanını takip etti. Federasyon Başkanı Musa Aydın hazırlıkların son derece başarılı bir şekilde sürdüğüne dikkat çekerek "Kampımızda dünya güreşinde büyük başarılar elde etmiş güreşçiler yer alıyor. Özellikle Taha Akgül getirdiğimiz partnerler sayesinde çok daha iyi bir şekilde hazırlanıyor. Diğer sıkletlerdeki güreşçilerimiz de buraya gelen güreşçilerle sürekli hazırlık maçları yaparak form tutuyorlar” dedi. Aydın, bu süreçte her türlü desteği veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

MORAL ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever de Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı’nı ziyaret etti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-