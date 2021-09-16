Olimpiyat köyü kuralım

2018’de “daha büyüğünü yapılacak” denilerek yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yeri hala boş duruyor. Aradan geçen 3 yıl içerisinde hiçbir adım atılmayan alanla ilgili TSYD’den dikkat çeken bir çağrı geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Mali İşler Sorumlusu Orhan Kemal Erkılıç, aralarında muhabirimizin de bulunduğu gazetecileri ağırladı. TSYD Ankara Şubesi’nde yerel gazetelerin temsilcileriyle bir araya gelen Erkılıç, çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

“FARKLI SPOR BRANŞLARI AÇACAĞIZ”

TSYD’nin spor kulübü özelliğinin de bulunduğuna dikkat çeken Erkılıç, “

Bazı spor branşlarında hizmet vermeye başlayacağız, başka branşlar açmak gibi bir projemiz var. Ankara Şubesi’ni biraz daha yaşanabilir, insanların gelip kullanabileceği bir alana dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.

“DERDİMİZ ANKARA SPORUNUN GELİŞMESİ”

Erkılıç, futbolun değil daha çok Ankara sporunun gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, “Bizim derdimiz sadece Ankaragücü veya Gençlerbirliği değil. Bizim derdimiz Ankara sporu ve amatör sporlar. Futbol dışındaki branşlarda sporcuların ve yöneticilerin sesini duyurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TESİS VAR AMA DOĞRU KULLANAMIYORUZ”

Ankara’nın sahip olduğu spor tesislerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erkılıç şunları söyledi: “Yerel yönetimlerin son dönemlerde yaptıkları yatırımlarla amatör anlamında çok sayıda spor tesisine kavuştuk. Bizim spor tesisleri anlamında çok kötü durumda olmadığımızı düşünüyorum, ama doğru kullanamadığımız gerçeğini de görmemiz lazım. (Tesis anlamında) Amatör kulüpler büyük sıkıntı içerisindeler. 19 Mayıs’daki dış sahaların yıkılmasını

bekliyorlar. Dış sahalar çok kötü durumda değil ama iyi durumda da değil.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bu anlamda bir şeyler yapıyor ve görüşmeler arttı.”

“AMATÖR KULÜPLER MADDİ ZORLUK İÇERİSİNDE”

Türk sporunun geleceği için amatör kulüplerin daha fazla desteklenmesi çağrısında bulunan Erkılıç, “Yerel yönetimler ‘amatör kulüplere 5 bin lira, 10 bin lira yardım yaptık’ diyor. Kulüpler, o parayla forma mı alsın, ulaşım mı sağlasın? 19 Mayıs’taki dış sahalara amatör sporcuları getirmek için kulüpler 150 ila 250 lira arasında servis parası ödüyorlar; sadece getirmeye” diye konuştu.

“SAHA İŞİ ÇÖZÜLMELİ”

19 Mayıs’taki dış sahaların yıkılmasının gündemde olduğunu söyleyen Erkılıç şöyle devam etti: “Ankara’da amatör kulüplerle ilgili mutlaka saha işini çözmemiz lazım. En kolay şey yıkmak, en zor şey yapmak!”

“BÜTÜN SPOR BRANŞLARININ KULLANABİLECEĞİ YER YAPILMALI”

Erkılıç, yaklaşık bir asırdır Başkent Ankara’da sporun kalbi olan 19 Mayıs’a bütün spor branşlarının kullanabileceği bir olimpiyat köyünün kurulması teklifinde bulunarak şunları kaydetti: “19 Mayıs alanını tamamıyla ‘olimpiyat köyü’ gibi bir spor alanına dönüştürelim. Burasının derdi sadece stadyum değil.

Burası müthiş bir alan; ama bir düzene sokulması lazım. Stadyum sadece ortada görünen yapıydı. Buraya bütün spor branşlarının kullanılabileceği bir tesis kurulmalı, burayı doğru kullanmamız lazım. 19 Mayıs Stadyumu yıkıldı yeri bomboş; yıktık yapamıyoruz. Kaç tane görsel hazırlandı, proje yapıldı; ama gelişme yok.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-







