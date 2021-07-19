Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu. Rio'da toplam 11 bin 238 sporcu mücadele ederken, olimpiyatlarda kadınlar ilk kez 1900 Paris'te yer aldı.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyona toplam 11 bin 238 sporcu katıldı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, katılımcı sayısıyla 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nı da geride bıraktı. Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen oyunlarda 10 bin 942 sporcu yer aldı.

Atina'da 1896'da düzenlenen ilk olimpiyat ise 241 kişiyle en az sporcunun katıldığı ve kadın sporcunun mücadele etmediği olimpiyat olarak dikkati çekti.

Kadınlar 1900'de sahaya çıktı

İlk olimpiyat oyunlarında yer almayan kadın sporcular ilk kez 1900 Paris'te sahaya çıktı.

Fransa'nın başkentinde düzenlenen oyunlara 22 kadın sporcu katıldı.

En çok kadın sporcu da Rio'da yarıştı

Rio Olimpiyat Oyunları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyonda da oldu.

Brezilya'daki oyunlarda 6 bin 178 erkek sporcu mücadele ederken, 5 bin 60 da kadın sporcu yer aldı.

Olimpiyatlar ve katılan sporcular

Olimpiyat Kadın Erkek Toplam

1896 Atina 0 241 241

1900 Paris 22 975 997

1904 St. Louis 6 645 651

1906 Atina 7 877 884

1908 Londra 37 1971 2008

1912 Stockholm 48 2359 2407

1920 Anvers 65 2561 2626

1924 Paris 135 2954 3089

1928 Amsterdam 277 2606 2883

1932 Los Angeles 126 1206 1332

1936 Berlin 331 3632 3963

1948 Londra 390 3714 4104

1952 Helsinki 519 4436 4955

1956 Melbourne 376 2938 3314

1960 Roma 611 4727 5338

1964 Tokyo 678 4473 5151

1968 Meksiko 781 4735 5516

1972 Münih 1059 6075 7134

1976 Montreal 1260 4824 6084

1980 Moskova 1115 4064 5179

1984 Los Angeles 1566 5263 6829

1988 Seul 2194 6197 8391

1992 Barcelona 2704 6652 9356

1996 Atlanta 3512 6806 10318

2000 Sidney 4069 6582 10651

2004 Atina 4329 6296 10625

2008 Pekin 4637 6305 10942

2012 Londra 4847 5973 10820

2016 Rio 5060 6178 11238

TOPLAM 40761 116265 157026

