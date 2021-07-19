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Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu

Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu. Rio'da toplam 11 bin 238 sporcu mücadele ederken, olimpiyatlarda kadınlar ilk kez 1900 Paris'te yer aldı.
Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu

32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyona toplam 11 bin 238 sporcu katıldı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, katılımcı sayısıyla 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nı da geride bıraktı. Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen oyunlarda 10 bin 942 sporcu yer aldı.

Atina'da 1896'da düzenlenen ilk olimpiyat ise 241 kişiyle en az sporcunun katıldığı ve kadın sporcunun mücadele etmediği olimpiyat olarak dikkati çekti.

Kadınlar 1900'de sahaya çıktı
İlk olimpiyat oyunlarında yer almayan kadın sporcular ilk kez 1900 Paris'te sahaya çıktı.

Fransa'nın başkentinde düzenlenen oyunlara 22 kadın sporcu katıldı.

En çok kadın sporcu da Rio'da yarıştı
Rio Olimpiyat Oyunları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyonda da oldu.

Brezilya'daki oyunlarda 6 bin 178 erkek sporcu mücadele ederken, 5 bin 60 da kadın sporcu yer aldı.

Olimpiyatlar ve katılan sporcular
Olimpiyat    Kadın    Erkek    Toplam
1896 Atina    0    241    241
1900 Paris    22    975    997
1904 St. Louis    6    645    651
1906 Atina    7    877    884
1908 Londra    37    1971    2008
1912 Stockholm    48    2359    2407
1920 Anvers    65    2561    2626
1924 Paris    135    2954    3089
1928 Amsterdam    277    2606    2883
1932 Los Angeles    126    1206    1332
1936 Berlin    331    3632    3963
1948 Londra    390    3714    4104
1952 Helsinki    519    4436    4955
1956 Melbourne    376    2938    3314
1960 Roma    611    4727    5338
1964 Tokyo    678    4473    5151
1968 Meksiko    781    4735    5516
1972 Münih    1059    6075    7134
1976 Montreal    1260    4824    6084
1980 Moskova    1115    4064    5179
1984 Los Angeles    1566    5263    6829
1988 Seul    2194    6197    8391
1992 Barcelona    2704    6652    9356
1996 Atlanta    3512    6806    10318
2000 Sidney    4069    6582    10651
2004 Atina    4329    6296    10625
2008 Pekin    4637    6305    10942
2012 Londra    4847    5973    10820
2016 Rio    5060    6178    11238
TOPLAM    40761    116265    157026
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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