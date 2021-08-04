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Olimpiyat oyunlarının tarihinde ilkleri yaşıyoruz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Olimpiyat oyunlarının tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Bir nebze Türkiye'deki vatandaşlarımıza moral vermek niyetindeyiz." dedi.
Olimpiyat oyunlarının tarihinde ilkleri yaşıyoruz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihi başarılara imza attıklarını söyledi.

Yerlikaya, madalya alan sporcuları kutlayarak, "Olimpiyat oyunlarının tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Bir nebze Türkiye'deki vatandaşlarımıza moral vermek niyetindeyiz." dedi.

Mete Gazoz'un okçulukta altın madalya alarak tarihi bir başarıya imza attığına dikkati çeken Yerlikaya, "Yasemin Adar da Türk güreş tarihinde ilk defa kadınlarda ülkemize bronz madalya getirdi. Boksta sporcularımız aynı şekilde ilkleri bize yaşatıyor. Umudumuz, heyecanımız bundan sonraki mücadelelerde altın madalya alabilmek." ifadelerini kullandı.

Güreşte Rıza Kayaalp'in de üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştığını hatırlatan Yerlikaya, "Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah devamını Taha Akgül'den bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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