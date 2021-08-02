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Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz İstanbul'da

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, İstanbul'a geldi.
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz İstanbul'da

İstanbul Havalimanı'na sabah erken saatlerde milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ve antrenör Göktuğ Ergin ile gelen şampiyon sporcuyu çok sayıda kişi alkışlarla karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Mete Gazoz, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Türkiye olarak okçulukta ilk madalya alındığını ve kendisinin sadece bunu temsil ettiğini belirten Mete, "Çok mutluyum. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı ben tek başıma aldım şampiyon oldum anlamına gelmiyor. Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak ilk defa tarihimizin madalyasını aldık ve bu altın madalya oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Arkamda olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Elde ettiği başarıyı çok fazla çalışmaya ve yaptığı fedakarlıklara bağlayan Mete, "Bu altın madalya için 5 sene boyunca inanılmaz bir çalışma ortaya koyduk. 3 sene sonra bir olimpiyat daha var. Bu sefer altın madalyası olan bir takım olarak oraya hazırlanacağız. 2 kişi olarak değil 3 erkek 3 kadın sporcu olarak katılacağız. Bu madalya sayısını 1 değil bel ki 3-4 yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Bir gazetecinin çok konuşulan fotoğrafına ilişkin sorusuna ise Mete, "O fotoğrafın anısı bambaşka. O anda orada podyumda ne hissettiysem hepsi benim suratıma yansıyor. Ben orada mutlu olduğum keyif aldığım sürece her zaman şampiyon olacağım." şeklinde yanıt verdi.

Milli sporcu, sözlerini "Öncelikle rol model ya da bir simge olmak için yaşım daha çok küçük. Altın madalya almış olabilirim ama rol model olmak için bu hiçbir şey. Sadece benden küçük arkadaşlarıma tavsiye verebilirim. Hepsi antrenmanlarına devam etsin, asla pes etmesinler. Olmayacak diye bir şey yok, herkes olabilir." diyerek tamamladı.

Olimpiyat şampiyonu için terminal çıkışında konfetiler atılırken, milli sporcu sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli sporcular, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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