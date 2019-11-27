  • BIST 105.844
  • Altın 270,729
  • Dolar 5,7759
  • Euro 6,3543
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Ölü sayısı 26'ya çıktı

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Ölü sayısı 26'ya çıktı

Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dıraç şehrine bağlı Thumane ilçesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 26'ya çıktığı bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 12'sinin Dıraç'tan, 13'ünün Akçahisar'dan (Kruja) ve birinin de Leş (Lezha) şehrinden olduğu kaydedildi.

Ayrıca Thumane ve Dıraç ile çevresindeki köylerde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

8'İ AĞIR 658 KİŞİ YARALI

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı depremde 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, dün saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kış' genelgesi27 Kasım 2019 Çarşamba 16:42
  • Yakalanan kadın terörist itirafçı oldu27 Kasım 2019 Çarşamba 16:40
  • "Yılda bin ton bor karbürü üreteceğiz"27 Kasım 2019 Çarşamba 16:39
  • Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 26'ya çıktı27 Kasım 2019 Çarşamba 16:24
  • Facebook İstasyon Ankara'da da açılacak27 Kasım 2019 Çarşamba 16:20
  • Havanın soğumaması balıkçılığı olumsuz etkiledi27 Kasım 2019 Çarşamba 16:09
  • Tunceli'ye mevsimin ilk karı: Yollar kapandı araçlar yolda kaldı27 Kasım 2019 Çarşamba 13:37
  • Çatalca'da fabrika yangını27 Kasım 2019 Çarşamba 13:28
  • Bakan Soylu kritik sayısı açıkladı: Yurt içinde kalan terörist sayısı...27 Kasım 2019 Çarşamba 12:55
  • Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler27 Kasım 2019 Çarşamba 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti