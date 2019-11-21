'Ölü' yazılı duvarda ölü bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde, bir kişinin yol kenarında hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.
Polisin yaptığı ilk incelemenin ardından Aydın'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla 'Ölüü..!' yazılmış olması da dikkati çekti.
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