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Ölüm tehdidi alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in zorlama hapis talebine ret

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, kendilerine sosyal medya hesapları üzerinden ölümle tehdidinde bulunan, tehdit ve hakaretlerini saplantı haline getirdiği iddiasıyla Sinan A. hakkında zorlama hapis talebinde bulundu.
Ölüm tehdidi alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in zorlama hapis talebine ret

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, kendilerini sosyal medya hesabı üzerinden ölümle tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle Sinan A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma, suçun uzlaştırmaya tabi suçlardan olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmiş, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine savcılık, şüpheli Sinan A. hakkında "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi ise Sinan A. hakkındaki davaya yetkisizlik kararı vermişti.

TEHDİTLER DEVAM EDİNCE YENİDEN MAHKEMEYE BAŞVURULDU

Ancak bu süreçte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, sosyal medya hesabından şüpheli Sinan A.'nın sürekli hesap ismi değiştirerek defalarca ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkemeden üç aylık tedbir kararı aldıran Tatlıtuğ çifti, "Kocana söyle hazırlık yapsın, yok edicem onu. Kıvanç'ın dünyasını seyret, eser kalmayacak, kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın. Bak nasıl gömüyorum kocanı, akın ediyo insanlar cenazesine" şeklindeki tehditlerin devam etmesi üzerine avukatları İbrahim Halil Ateş aracılığıyla bir kez daha mahkemeye başvurdu.

İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, "Şüphelinin tehdit ve hakaretlerini saplantı haline getirdiği" belirtilerek şüpheli Sinan A.'nın önleyici tedbir kararına aykırı davranıp tehdit ve hakaret etmeye devam etmesi nedeniyle zorlama hapsi talep edildi. Kararı değerlendiren mahkeme, "Mesajların Sinan A. tarafından gönderildiğinin sabit olmadığı, ayrıca mesajların gönderildiği tarihin sabit olmadığı" gerekçesiyle zorlama hapis talebini reddetti. Tatlıtuğ çifti ise bu karara üst mahkemeye başvurarak itirazda bulundu. İstanbul 2. Aile Mahkemesi de kararın olayla uyumlu ve yasaya uygun olması nedeniyle itirazı reddetti.

TATLITUĞ ÇİFTİNİN AVUKATI: "TOPLUMA KAZANDIRILMASI İÇİN TEDAVİ ALTINA ALINMALI"

Tatlıtuğ çiftininin avukatı İbrahim Halil Ateş, "Bu talep, birçok defa yaptığımız başvurulardan sadece biri. Söz konusu kişi, mahkemenin uzaklaştırma kararına rağmen sosyal medya hesapları üzerinden tehdit, hakaretlerine devam etmiştir. Daha önce de müvekkilimiz Başak Dizer'in iş yerine giderek tehditlerde bulunmuştur. Şüpheli suç teşkil eden eylemlerine aralıksız devam etmektedir, verdiği rahatsızlık yorucu hale gelmiştir. Şüphelinin ailesi akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmiştir, ayrınca sanık hakkında Gebze Sulh Hukuk Mahkemesi kısıtlılık kararı vermiştir. Ailesi de bu durumdan dertlidir. Her ne kadar bu kişi hakkında şikayetlerde bulunuyor olsak da, şahsın gerekli tedavisinin yapılarak  topluma kazandırılması için tedavi altına alınmasını amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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