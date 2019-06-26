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Ölüm tuzağında sır perdesi kalktı

Fransa'dan memleketi Denizli'ye tatile gelen Osman Kurt'un (60) dövülerek öldürülmesi, oğlu Özgür Kurt'un (40) ise ağır yaralanması olayıyla ilgili olarak aranan şüphelilerden Yüksel Efe (55), Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.
Ölüm tuzağında sır perdesi kalktı

Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan Osman Kurt, bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi. Osman Kurt, 6 Haziran Perşembe günü saat 10.00 sıralarında yakınlarına, jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, oğlu Özgür Kurt'un kullandığı otomobille yola çıktı. Kırsal Çamköy Mahallesi çıkışına geldikleri sırada otomobilin yolu, bir grup tarafından kesildi. Baba ve oğlu, otomobilden indirilip, öldüresiye dövüldü. Saldırganların kaçmasının ardından Özgür Kurt, cep telefonundan 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Osman Kurt, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Özgür Kurt ise tedaviye alındı. Olayın ardından baba ve oğlunun ifadeye çağrılmadığı, saldırganlar tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı.

Çok yönlü araştırma başlatan jandarma ekipleri, öldürülen Osman Kurt ile oğlunun, olaydan 1 gün önce ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde bir kadın görevliyi darp ettiklerini belirledi. Saldırganların da darp edilen kadının yakınları olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Aykut Kocadağ (25), babası Ali Kocadağ (55), arkadaşı Serdar Kaya (25) ve dayısı Erkan Çalışır (35), geçen 11 Haziran'da Pamukkale ilçesindeki evlerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Jandarmanın firari olarak aradığı bir diğer şüpheli Yüksel Efe, dün Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı. Baba-oğulun özel bakımevinde darp ettiği kadın görevli Z.E.'nin babası olduğu belirtildi. Denizli'ye getirilen Yüksel Efe, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Çal Adliyesi'nde tutuklandı. Böylece olayla ilgil tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

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