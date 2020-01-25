Ölümcül virüs yayılıyor: İlk kez Avrupa'da rastlandı

Çin'de 26 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsüne ilk kez Avrupa'da rastlandı. Fransa üç vakanın tespit edildiğini doğruladı.

Çin'de hızla yayılan Corona virüsüne ilk kez Avrupa'da rastlandı. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn Paris'te düzenlediği basın toplantısında, Fransa'da üç vakaya rastlandığını doğruladı. Hastalardan birinin Bordeaux, diğerinin ise Paris'te hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

ABD'de ise bir Corona vakası daha tespit edildi. Chicago'da yaşlı bir kadının hastalandığı açıklandı. Söz konusu kişinin 13 Ocak'ta virüsün ilk kez ortaya çıktığı Vuhan'dan ABD'ye döndüğü bildirildi. Böylece ABD'deki vaka sayısı ikiye çıktı. ABD'li yetkililer 50 şüpheli vaka daha olduğunu, testlerin yapıldığını kaydetti.

Virüs Çin'ın dışında Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, ABD, Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan'da da tespit edildi.

VİRÜSE YAKALANANLARIN SAYISI 900

Çin'de ortaya çıkan akciğer hastalığına neden olan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Çinli yetkililer şu ana dek virüsten ölenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini, 900 kişide virüsün tespit edildiğini duyurdu.

KAYNAK: DW TÜRKÇE