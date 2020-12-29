Ölümlü kaza halk otobüsü kamerasında

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Görkem Akkuş'un (18) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya karışan ve Akkuş'un ölümüne sebep olan halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, cuma günü saat 13.30 sıralarında, Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde meydana geldi. Veysi Kitapçıoğlu (54) yönetimindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Akkuş'a (18) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akkuş'u, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Akkuş, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Akkuş'un ölümüyle sonuçlanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya karışan ve gencin ölümüne sebep olan halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Akkuş çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, yolcuların bağrışmaları ve yaşanan panik yer aldı. Halk otobüsü şoförü Kitapçıoğlu'nun otobüsü durdurarak, Akkuş'a koşması da görüntülerde yer aldı.