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Ölümlü kazada kaçan sürücü otomobil parçasından bulundu

GAZİANTEP'te, yol kenarında cesedi bulunan ve trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin ölümüne yol açan sürücü, olay yerinde bulunan otomobil parçalarından yakalandı.
Ölümlü kazada kaçan sürücü otomobil parçasından bulundu

9 Aralık günü Gaziantep-Adıyaman karayolunda hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumunda yapılan oropside trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin Mehmet Kurt (27) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Kurt'un cansız bedeninin bulunduğu bölgede, bir otomobile ait parçalar buldu. Parçalardan otomobilin rengi ve modelini saptayan jandarma, daha sonra güzergah üzerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Onlarca kameradaki yüzlerce saat görüntüyü tarayan polis, kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün kullandığı otomobilin plakasını da belirledi. Jandarma ekipleri çalışmasını tamamlamasının ardından otomobil sürücüsü F.K.'yı kent merkezindeki adresinde gözaltına aldı.

'KÖĞEĞE ÇARĞTIĞIMI SANDIM'

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasında F.K., kazanın 8 Aralık gece saatlerinde olduğunu söyledi. Otomobiliyle ilerlerken kaza yaptığını ancak durmadığını belirten F.K., "Aracımla ilerlerken bir şeye çarptım. Gece olması ve yolda herhangi birini görmediğim için aniden yola çıkan köpeğe çarptığımı düşündüm. Havanın karanlık olması nedeniyle durmadım ve yoluma devam ettim. Ben bir insana çarptığımı bilmiyordum. Bilseydim hastaneye götürür ve tedavisini yaptırırdım" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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