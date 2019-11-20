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'Ölümsüz sevginin' fotoğrafı ilgi gördü

Muğla'da, evlendikleri güne dair anı bulunmadığı için gelinlik giyip 36 yıl önce kaybettiği eşinin siyah beyaz tek fotoğrafıyla objektif karşısına geçen Fatma Uysal, basında yer alan haberin ardından ilgi odağı oldu.
'Ölümsüz sevginin' fotoğrafı ilgi gördü

Muğla'da gelinlik giyip, genç yaşta kaybettiği eşine ait çeyiz sandığında sakladığı tek kareyle fotoğraf çektiren 75 yaşındaki Fatma Uysal, ilgi odağı haline geldi.

Menteşe ilçesinde 36 yıl önce kaybettiği eşine ait siyah beyaz tek kareyle objektif karşısına geçerek, düğün fotoğrafı hayalini gerçekleştiren Uysal'ın haberi basında, "Ölümsüz sevginin fotoğrafı" başlığıyla geniş yer buldu.

Okuyanları duygulandıran haberin ardından yaşlı kadın ilgi odağı oldu.

"Televizyonda beni gören çok sayıda kişi aramaya başladı"

Uysal, haberin yayınlanmasının ardından tanımadığı kişilerin bile kendisini arayarak fotoğrafı görmek istediğini söyledi.

Televizyon kanallarında yayınlanan haberi izleyemediğini belirten Uysal, "Keçilere bakmaya gitmiştim. Gelinceye kadar haberler bitmişti. Televizyonda çıkmışım. Televizyonda beni gören çok sayıda kişi aramaya başladı. Marmaris, Çetibeli, Ula ve daha bilmediğim çok yerden aradılar. Köyümüzden de çok arayan oldu." dedi.

Arayanları ve gelenleri geri çevirmediğini ifade eden Uysal, bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini dile getirdi.

Uysal, "İnsanların beni sayıp sevmesi çok hoşuma gitti. 'Gelip senin evde misafir olup fotoğraflara bakabilir miyiz?' diye soranlar bile oluyor. Herkese gelebileceklerini söyledim." diye konuştu.

 "Türkiye'nin her yerinden aradılar"

Yaşlı kadının oğlu Fatih Uysal ise haberin ardından fotoğrafı görmek isteyenlerin adeta sıraya girdiğini söyledi.

Birçok kişinin kendisine ulaştığını belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her tarafından aradılar diyebilirim. Gelip fotoğrafı görmek isteyenler, hatta gelip görenler bile oldu. Bu da hem annemi hem bizi çok mutlu etti. Haberlerden sonra telefonlarımız hiç susmadı. Herkese mümkün olduğunca cevap verdik. Telefon numaramızı nereden buldular onu da bilmiyorum. Gelmek isteyenlere 'Tabii buyurun, gelip görebilirsiniz.' dedim. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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