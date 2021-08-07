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Ölümü şüpheli bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait DNA profilleri, cesedin tırnakları arasında bulundu.
Ölümü şüpheli bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu

Kasten öldürme suçundan dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Uygun ile ilgili deliller arasında Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporlar da yer aldı.

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararında Uygun'un "delilleri karartma ve tanıkları baskı altına alma" şüphesinin olduğu, ayrıca suçu işlediğine dair kuvvetli deliller bulunduğu için tutuklandığı belirtildi.

Kararda, söz konusu deliller arasında Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporlara da yer verildi.

Buna göre, Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profillerinin şüpheli Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu vurgulandı.

Kararda, kanunundaki ceza miktarı dikkate alındığında şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu nedenle Uygun'un tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, 3 Ağustos 2021'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınmış ve "kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada "suç delillerini karartmak" ile suçlanan Dilan C. ile Furkan G. hakkında ise "konutu terk etmeme" adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

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