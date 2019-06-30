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Ölümüne aşırı dozda 'kodein' maddesi neden olmuş

Yeşildağ’ı zehirleyip öldürdüğü iddiasıyla haklarında dava açılan Sevilay S., Derya Y, ve annesi Beyhan M.’nin (65) tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi.
Ölümüne aşırı dozda 'kodein' maddesi neden olmuş

Bursa’da internette tanışıp imam nikahı kıydığı Sevilay S.’ye 2 milyon TL’yi aşan mal varlığını bıraktığına dair vasiyetname hazırlayıp, 3 gün sonra da Sevilay S.’nin (60) yeğeni Derya Y. (42) ile nikah masasına oturan Ahmet Yeşildağ (70), nikahtan bir gün sonra yaşamını yitirdi. Yeşildağ’ı zehirleyip öldürdüğü iddiasıyla haklarında dava açılan Sevilay S., Derya Y, ve annesi Beyhan M.’nin (65) tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nden gelen raporda, Ahmet Yeşildağ’ın tedavi amacıyla aldığı ilaçta bulunan 'kodein adlı maddenin aşırı dozda verilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay, 24 Mayıs 2013 tarihinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. Mersin’de yaşayan Ahmet Yeşildağ , internette oyun oynarken tanıştığı Sevilay S. ile arkadaş oldu. Çiftin arkadaşlığının ilerlemesinin ardından Yeşildağ, Bursa'ya gelerek, Sevilay S. ile imam nikahı kıydı. Yeşildağ, 2 milyon TL’yi aşan mal varlığını Sevilay S.'ye miras bıraktığını yazan bir vasiyetname hazırladı.

Ahmet Yeşildağ, bu vasiyetnameden 3 gün sonra ise Sevilay S.’nin yeğeni Derya ile resmi nikah kıyarak evlendi. Ahmet Yeşildağ, nikahtan bir gün sonra evinde ölü bulundu. Yeşildağ'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla Sevilay S., Derya Y. ve annesi Beyhan Mızrakçı gözaltına alınıp, tutuklandı. Sevilay S.’nin kardeşi Cihan S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. Dava sürecinde tutuklu 3 kadın serbest bırakılırken, Cihan S. ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Sevilay S., Derya Y. ve Beyhan M.’nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’nden gelen rapor okundu. Raporda, Ahmet Yeşildağ’a tedavi amacıyla aldığı ilaçta bulunan 'kodein adlı maddenin aşırı dozda verilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Sanıkların avukatı, raporu kabul etmediklerini, ölümün kardiyolojik bir sebeple gerçekleşmiş olabileceğini söyleyerek, yeniden Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, davayı ekim ayına erteledi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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