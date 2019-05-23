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Olympiakos küme düşürüldü

Yunanistan Basketbol Ligi Yönetimi, Olympiakos’un küme düşürüldüğünü duyurdu.
Olympiakos küme düşürüldü

Olympiakos, 20 Mayıs Pazartesi günü oynanması gereken play-off serisi ilk maçında Panathinaikos‘a karşı sahaya çıkmayı reddetmişti.

Sezon içinde de Panathinaikos‘a karşı oynanan bir maçta hakemlere olan tepkileri nedeniyle mücadelenin ikinci yarısına çıkmamışlardı.

Bilindiği üzere Olympiakos, gelecek sezon Adriyatik Ligi’nde oynamak için başvuru yaptı. Konu hakkında sonucun ne olacağı ise henüz belirsiz vaziyette.

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