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Olympique Lyon, Ekambi'yi bonservisiyle kadrosuna kattı

Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, ocak ayında Villareal'den kiraladığı Karl Toko Ekambi'nin bonservisini alarak renklerine bağladı.
Olympique Lyon, Ekambi'yi bonservisiyle kadrosuna kattı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, ocak ayında Villareal'den kiraladığı Karl Toko Ekambi'nin bonservisini alarak renklerine bağladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun 11,5 milyon avroluk satın alma maddesinin kullanıldığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmaya göre 4 milyon avroya kadar ek ödeme maddelerinin olduğu ve bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 15'inin Villareal'e verileceği belirtildi.

Olası bir transferin 15 Eylül 2020 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde transfer ücretinin yarısının İspanyol ekibe gideceği bildirildi.

Bu sezon Lyon'da 12 maçta forma giyen Ekambi, 2 gol attı.

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