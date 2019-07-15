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Ömer Bayram Galatasaray'dan ayrılıyor: İşte yeni adresi

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesi transferde ilk hedef olarak belirlediği golcü arayışlarına Galatasaray’dan ayrılan Eren Derdiyok’la sözleşme imzalayıp son veren Göztepe, gözünü sol bek ve stoper takviyesine çevirdi.
Ömer Bayram Galatasaray'dan ayrılıyor: İşte yeni adresi

Daha önce Hatayspor’dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor’dan stoper Veli Çetin, Pendikspor’dan sol kanat Batuhan Kırdaroğlu gibi alt liglerden isimlerle sözleşme imzalayan Göztepe, geçen sezon sorun yaşadığı bölgeler olan stoper ve sol bekte nokta takviyeler yapmak istiyor. 

Defansın solunda sakatlık problemleri yaşayan Traore ve kiralık olarak gelen Agbenyenu ile yollarını ayırıp Berkan’la nikah tazeleyen Göztepe, listesindeki Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor.

İzmir temsilcisi, stoper ve sol bek sorununu çözdükten sonra listesindeki diğer transferlere yönelecek.

Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, en az 7 transfer yapacaklarını açıklamıştı. Urla’daki çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte Afyonkarahisar’a alınan ilk etap kampı yarın başlayacak.

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