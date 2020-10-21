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Ömer Çelik: Nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz" dedi.
Ömer Çelik: Nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz

AK Partili Çelik, Twitter hesabından, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, partisinin il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere hakaret etmesine tepki gösterdi. Çelik, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır. HDP’li bir kadın milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesi utanç verici bir tutumdur. Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır" dedi.

'DİYARBAKIR ANNELERİNİN YANINDA OLMAK İNSANLIK GÖREVİDİR'

"Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve 'evladımı istiyorum' diyen annelere 'satılmış' demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir. Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır. Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir. Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma azmini hiçbir şey kıramaz. Diyarbakır annelerinin evlat ve vicdan nöbeti tüm insanlığa yapılmış bir çağrıdır. Evlatlarını lanetli terör örgütlerinden kurtarmak isteyen yeryüzündeki tüm annelerin sesi Diyarbakır’da yükseliyor. Annelik bugün 'ana gibi yar olmaz, Diyarbakır gibi diyar olmaz' diyor. Bu vesileyle Diyarbakır annelerimizin evlat ve vicdan eylemini buradan bir kez daha selamlıyoruz, annelerimizin ellerinden öpüyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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