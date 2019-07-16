Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Talihsiz ve ahlak dışı...

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Çelik, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'lilerin Meclis'te yaptığı 15 Temmuz ve FETÖ açıklamalarına tepki gösterdi.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Maalesef dün yüce mecliste FETÖ’nün lanetlenmesi gereken bir günde CHP sözcüsü çıkmış sayın cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece talihsiz ve ahlak dışı bir konuşma yapmıştır.

RESMEN SİYASİ SABOTAJ

Çok uzun zamandır bir itibarsızlaştırma siyaseti gidenler görünüyor ki bir şaşırtma siyasetine başlamışlardır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili söylediği sözler resmen siyasi sabotajdır. O gece sayın Cumhurbaşkanı'na özel tim gönderildi. Kendisini öldürmek için. Siz bu olayı görmezden geleceksiniz ve meşru hükümeti hedef alacaksınız. AB'nin darbe girişimi sonrası tarafları itidale davet ediyoruz denilerek darbecileri meşru hale getirmeye çalıştılar.

Dün 15 Temmuz'un yıldönümünde Kılıçdaroğlu diyor ki "Yürekli bir savcı yok mu?" diyor. 15 Temmuz'da darbecilerin yapamadığını yargı eliyle yapmaya çalışıyor.

BİRİLERİNİN ÖNÜNDEN TANKLAR NEDEN ÇEKİLDİ?

Kılıçdaroğlu diyor ki "15 Temmuz'un siyasi ayağı neden açıklanmıyor? Bu darbe girişiminin Başbakanı, Bakanları kimdi?" evet bizde bunu merak ediyoruz. Misal tüm siyasiler öldürülmek istenirken birilerinin önünden neden tanklar çekilip güvenli yere gidilmesi sağlandı? Birilerini tahakküm altında bırakmak istemiyorum ama neden böyle yapıldı?