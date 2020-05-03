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Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu öldü mü?

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki Ömer Döngeloğlu kimdir?
Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu öldü mü?

Ömer Döngeloğlu 1968 Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktaydı.

Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Ömer Döngeloğlu kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu öldü mü?

Ömer Döngeloğlu yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir hastanesinde 03.05.2020 tarihinde vefat etmiştir.

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