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Ömer Erdoğan'ın hedefi Hatayspor'u ligde kalıcı hale getirmek

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini, bunu başarmaları halinde önlerine çıkacak diğer hedefleri de kovalayabileceklerini belirtti.
Ömer Erdoğan'ın hedefi Hatayspor'u ligde kalıcı hale getirmek

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Süper Lig'de ilk kez teknik direktörlük yaptığını ifade eden Ömer Erdoğan, şöyle konuştu:

"Süper Lig tecrübem olmasa da 15 yıl Süper Lig'de futbol oynamışlığım var. Onun dışında Karagümrük'te başarılı bir dönem geçirdim. Ondan önce Ertuğrul hocayla 3 sene Süper Lig'de yardımcı hocalık yaptım. Buraya bir şekilde hazırlanarak geldim. İlk geldiğim günkü heyecan ne ise halen o devam ediyor. Kendimizi geliştirmemiz gerektiğini, daha da iyi olabileceğimizi, takımı daha da geliştirebileceğimizi biliyoruz. Hiçbir zaman bizde bir rahatlık olmayacak. 'Ben oldum' düşüncesiyle hareket etmeyeceğiz. Neyi daha iyi yapabiliriz onları ekibimizle birlikte araştıracağız."

Erdoğan, ligde başarılı bir grafik çizdiklerini ve bunu sürdürmek için mücadeleye devam edeceklerini anlattı.

"Şu an bulunduğumuz noktadan gayet memnunuz"
Ligin bu sezon çok zor geçtiğinin altını çizen Ömer Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ligde ilk hedefimiz kalıcı olmak. Bu ligde kalmayı garantilediğimiz puanları toplarsak önümüzde farklı bir hedef oluşursa onu da sonuna kadar kovalarız. Şu anda bir maraton var. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Şu an bulunduğumuz noktadan gayet memnunuz. Burada tutunmaya çalışacağız. İleriki haftalarda bu performansımızı artırıp devam edersek, önümüzde farklı bir hedef olursa onu da kovalarız. Ama şu an açıkçası 'Avrupa kupalarına gideceğiz' diye bir açıklama yapmak istemiyorum."

Erdoğan, ara transfer döneminde 3 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını hatırlatarak, takımda hem oyuncu sayılarını hem de rekabet ortamını artırdıklarını aktardı.

Oyuncularından ve aralarındaki ortamdan memnun olduğunu belirten Erdoğan, bu güzel ortamın da başarıları beraberinde getirdiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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