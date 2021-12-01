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Omicron hakkında umut veren açıklama: Bitişi hızlandırabilir

Alman bulaşıcı hastalık uzmanı ve bilim insanı Karl Laoterbach, "Omicron varyantı sayesinde salgın tahmin edilenden daha erken bitebilir. Yeni varyant, salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" iddiasında bulundu.
Omicron hakkında umut veren açıklama: Bitişi hızlandırabilir

Alman bilim insanı Karl Lauterbach'a göre, koronavirüs salgınından kurtulmanın yolu Omicron varyantıyla mümkün olabilir. 

Giderek yayılan Omicron varyantı için umutlu konuşan Lauterbach, salgının tahmin edilenden daha erken bitebileceğini belirterek, "Omicron varyantı salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" dedi.

"DAHA HAFİF BİR HALE DÖNÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Alman bilim insanı, yeni varyantla ilgili ilk raporların olumlu olduğunu söyledi.

Virüsün şimdiye kadar hastaneye yatışa veya can kaybına neden olmadığına dikkati çeken Lauterbach'a göre, Omicron varyantındaki mutasyon, hastalığı daha bulaşıcı ama daha hafif bir hale dönüştürmüş olabilir. Bu da koronavirüsün daha basit bir soğuk algınlığı gibi tedavi edilebileceği anlamına gelebilir.

TEDBİRLERİN ÖNEMİ

Bu durumun gevşemeye sebebiyet vermemesi gerektiğini vurgulayan Lauterbach, yeni varyantın bulaşmasını azaltmak için seyahat kısıtlamalarına ve maske gibi kurallara uyulmasının önemli olduğunu aktardı.

Araştırmacılar iki hafta beklenmesi gerektiğini söyledi

Araştırmacılar, Omicron varyantının aşılara karşı direncinin anlaşılması için en az iki hafta beklenmesi gerektiği görüşünde... 

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