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Omicron varyantıyla ilgili son dakika 3. doz açıklaması

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Covid-19 aşıları ile ilgili dikkat çekici bir araştırma İngiltere'den geldi. Uzmanlar, Omicron varyantıyla ilgili de açıklama yaptı.
Omicron varyantıyla ilgili son dakika 3. doz açıklaması

İngiliz bilim insanları Lancet isimli saygın tıp dergisinde yayınlanan kapsamlı bir araştırma ile üçüncü doz olarak da bilinen hatırlatma dozunun insan vücuduna etkisini mercek altına aldı. Bilim insanları Türkiye'de de kullanılan BioNTech/Pfizer ile birlikte AstraZeneca ve Moderna'nın üçüncü dozlarının etkisini inceledi ve dikkat çekici sonuçlara  ulaştı.

Birleşik Krallık'ta üçüncü doz corona virüsü aşısı olan yaklaşık 3 bin kişinin verilerini inceleyen uzmanlar hatırlatma dozunun bağışıklık sistemindeki koruma sistemini daha da artırdığını ve hastaneye yatış ve ölüm oranlarını engellediğini tespit etti.

Verileri inceleyen bilim insanları iki doz Pfizer/BioNTech olanlara aynı aşının üçüncü dozunun verilmesi durumunda vücuttaki antikor seviyesinin 8 kat arttığına dikkat çekti. Öte yandan iki doz Moderna'dan sonra AstraZeneca aşısı yapılması durumunda ise antikor seviyesinin 32 kat arttığı da ortaya çıktı.

"ÜÇÜNCÜ DOZ AŞININ RİSKİ YOK"

İngiliz The Guardian gazetesi, "Bu sonuçlar Pfizer ve Moderna'nın mRNA aşılarının çok etkili hatırlatıcı olduklarını ortaya koyuyor" yorumunu yaptı.

Araştırmayı yürüten Profesör Saul Faust, "Bunlar etkili hatırlatma dozları, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını engellemede istenilenden çok daha güçlüler" dedi. Aynı araştırmada bu aşıların yan etkileri de mercek altına alındı. Aşı olanları gözlemleyen bilim insanları halsizlik, baş ağrısı ya da kolda ağrı tespit edildiğini fakat herhangi bir güvenlik riskinin mevcut olmadığını açıkladı.

"OMICRON'A KARŞI DA ETKİLİ OLABİLİR"

Öte yandan araştırmada antikor seviyelerinin yanı sıra bağışıklık sistemi için kritik bir önemi olan T-hücrelerinin seviyelerine de bakıldı. Uzmanlar, önceki doz aşıların ne olduğuna bakılmaksızın, Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca'nın üçüncü dozunu olanlarda T-hücresi seviyelerinin arttığı kaydedildi.

Araştırmada T-hücre tepkisinin Beta ve Delta varyantlarına karşı yüksek olduğu tespit edilirken, araştırmayı yürüten isimlerden olan Faust, bu etkinin Omicron'a karşı da etkili olabileceğini dile getirdi.

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