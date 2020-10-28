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Ömrünü tamamlayan asfaltlar kazılıp yerine yenisi serilecek

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarında kullanım ömrünü tamamlamış asfaltları kazıyarak, yerine sıcak asfalt serim çalışması başlattı. 
Ömrünü tamamlayan asfaltlar kazılıp yerine yenisi serilecek

Belediye öz kaynaklarıyla yaptığı çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklara ilk etapta 10 bin ton sıcak asfalt serecek. 

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Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda asfalt yenileme çalışmaları için kolları sıvadı. Ekipler çalışmalarına ilk olarak ilçenin ana arterlerinden olan Atatürk Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile bölgedeki 15 sokakta başladı. Ekipler çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklardaki ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltı kazıyarak, yerine yeni sıcak asfalt döküyor. Kahramankazan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmayla ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Atatürk Mahallesi’nden başlayan çalışmalar Kayı ve Satıkadın mahallelerinde de sürecek. Belediye bu çalışmalar kapsamında ilk etapta ilçedeki cadde ve sokaklara 10 bin ton sıcak asfalt serecek. 

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Daha konforlu yollar için çalışıyoruz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek, sahadaki belediye ekiplerinden bilgi aldı. Sıcak asfalt dökülen cadde ve sokakları tek tek gezen Başkan Oğuz,  çalışmaları yakından takip ediyor. Asfalt çalışmalarının belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü ifade eden Oğuz, cadde ve sokaklarda kullanım ömrünü tamamlamış asfaltların kazınarak yerlerine yeni sıcak asfalt dökümü yapıldığını söyledi.

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Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini anlatan Oğuz, “Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarını sürdürecek. Tüm mesaimizi, tüm imkanlarımızı ve tüm birikimimizi sevdamız olan Kahramankazan için kullanıyoruz. Her şey hemşehrilerimizin rahatı ve mutluluğu için” diye konuştu.

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