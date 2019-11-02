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Ömür boyu nafaka bitiyor mu?

İkinci yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemeye göre, iki seneye kadar olan evliliklerde nafaka süresi iki sene, bu sürenin üzerindeki evliliklerde ise evli kalınan süre kadar olacak.
Ömür boyu nafaka bitiyor mu?

AK Parti'nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığının hazırladığı 2. Yargı Paketi'nde nafaka ile icradan çocuk teslimine ilişkin düzenlemenin olup olmayacağı tartışılıyordu. Bu iki konunun ayrı bir paket yapılması da gündeme gelmişti. Ancak AK Parti kurmayları, süresiz nafaka ve icradan çocuk teslimi uygulamasına son verecek maddelerin de 2. Yargı Paketi'nde yer alacağını dile getirdi. Ömür boyu nafaka ile icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasına son veren düzenleme yılbaşından önce Meclis gündemine gelecek. Edinilen bilgilere göre, yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak. Nafakanın evli kalınan süre ile sınırlandırılması, ancak bu sürenin iki senenin altında olmayacağı belirtiliyor. İki seneye kadar olan evliliklerde nafaka süresi iki sene, bu sürenin üzerindeki evliliklerde ise evli kalınan süre kadar nafaka ödenmesi tartışılıyor.

BAZI DURUMLARDA SINIRSIZ

Ancak, kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek. Ayrıca evliliği sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve bir daha o işine dönmesi mümkün olmayan kadınların nafakası da süresiz olacak. Bu arada, 2. Yargı Paketi'nde ceza infaz sürelerinde de indirime gidiliyor. Ancak terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti ve mükerrer suçların kapsam dışı tutulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde 2. Yargı Paketi konusunda bir toplantı yapılmış, Erdoğan'ın toplantıda bazı uyuşturucu suçlarında ceza indirimine gidilmesine itiraz ettiği belirtilmişti.

ŞEYMA SUBAŞI BU HABERİ GÖRMESİN

Usta televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile 2017 yılında evlenip 2018 yılında boşanmıştı.

Acun Ilıcalı’dan 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı’nın yeni kanunla birlikte ne kadar nafaka alacağı merak konusu.

Hatta Şeyma Subaşı, yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle nafaka bile almayabilir. Çünkü yargı paketinde yer alan kriterler de şu detay var; 2 yıl evli kalanlar 2 yıl, 2 yılın altında olanlar ise nafaka almayacak.

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