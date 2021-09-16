Omurga eğriliği çocuk yaşta kendini gizleyebilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Germen, “Çocuk yaşta kendini gizleyebilen skolyoz, zamanında önlem alınıp tedavi edilmediği takdirde felce de yol açabilen sinsi ve tehlikeli bir hastalıktır" dedi

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Germen, skolyozun omurganın ergenlikten hemen önce büyüme sürecinde çeşitli nedenlere bağlı olarak sağa ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına geldiğini söyledi. Op. Dr. Burak Germen, hastalığın hormonal bozukluklar, beyin sapı fonksiyonel ve organik bozuklukları ya da propriosepsiyon (eklemlerin boşluktaki pozisyonunu, konumunu, hareketini algılama duyusu) bozukluklarına bağlı oluşabileceğini söyledi.

Çoğu skolyoz vakasının nedeni bilinmeyen bir durum olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Op. Dr. Germen, günümüzde en sık görülen skolyoz türünün nedeni bilinmeyen (idiopatik) skolyoz olduğunu, bunun da en sık görülen formunun açıklığı sağa bakan göğüs kafesi eğriliği olduğunu belirtti.

7 YAŞ ÜSTÜNDE BULGU VERİYOR

Büyümenin en hızlı yaşandığı ergenlik döneminde görülme sıklığı artan hastalığın tedavisinde başarılı sonuçlara ulaşabilmek için erken dönemde müdahale edilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizen Op. Dr. Germen, “Hastalık genellikle 7 yaş üzeri bulgu verir. Klinik muayene ve evde ebeveynler tarafından omuz - pelvis asimetrisi, bacak uzunluk eşitsizliği, göbek refleksi asimetrisi, asimetrik kaburga çıkıntısı (öne eğilince kaburgalarda ve/veya sırtta) simetri bozukluğu, omurgada eğrilik ile tanınabilir" şeklinde konuştu.

AİLELERE TEŞHİSTE GÖREV DÜŞÜYOR

Ailelere skolyozun teşhisi konusunda büyük görev düştüğünü vurgulayan Op. Dr. Burak Germen, “Çocuklarının vücutlarında asimetri görürlerse, omuzlarda sağa sola kayma, kollarının gövdelerinden uzaklaşması, bacaklardaki uzunluk farkları gibi belirtilerin de akıllarına 'Omurgada herhangi bir farklılık var mı' sorusunu getirmesi gerekir. Böyle belirtilere rastlayan aileler, vakit kaybetmeden bir hekime başvurmalı" dedi.

TOPLUMDA GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZDE 3

Skolyozun toplumda görülme sıklığının yüzde 3 olduğunu, kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Burak Germen, şunları söyledi:

“Saptandığında eğrilik ne kadar büyük olursa (20 derece ve üzeri), yaş ne kadar küçük olursa (12 ve altı) ve leğen kemiğindeki (pelvis) kemikleşme ne kadar erken dönemde olursa ilerleme riski de o kadar fazla olabilmektedir."

Op. Dr. Burak Germen, skolyozlu hastalarda manyetik rezonans tomografi (MRT) muayenesinin ise şu bulgulara göre yapılması gerektiğini söyledi:

“Grafide iskelet anormalliği, aşırı kifoz (kamburluk), 11 yaş altı başlangıç, hızlı ilerleme, nörolojik bulgu, birlikte sendrom olması, büyük sol torasik-torakolomber eğrilik."

Skolyoz teşhisi konulan hastaların tecrübeli hekimlerce değerlendirilme ve takibinde fayda olduğunu ifade eden Op. Dr. Germen, “Unutulmamalıdır ki, erken teşhis ile önlem alınıp uygun tedavi ve egzersiz programları ile eğriliğin ilerlemesi durdurulabilir" dedi.