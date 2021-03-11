  • BIST 1.556
  • Altın 414,247
  • Dolar 7,4719
  • Euro 8,9490
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Ön kayıtlar başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır kapalı olan YENİMEK kursları sınırlı kontenjanla yeniden açılıyor.
Ön kayıtlar başladı

8-19 Mart tarihleri arasında ön kayıt başvurularının alınacağı kurs merkezlerinde, eğitimler 29 Mart’ta başlayacak.
Kontrollü normalleşme ile birlikte sınırlı sayıda kursiyere yeniden kapılarını açacak olan 19 kurs merkezinde, el sanatları, kuyumculuk teknolojisi, sanat ve tasarım, bilişim teknolojileri, yabancı dil eğitimi, kişisel gelişim ve eğitim, fotoğraf çekimi, ilk yardım, okuma-yazma, müzik ve gösteri sanatları, seramik ve cam teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, giyim-üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, mantar yetiştiriciliği, yiyecek içecek hizmetleri ve emlak danışmanlığı branşlarında ders zili çalacak. 

emr_2004.jpg

Yaşar’dan kurslara davet
Yenimahallelileri kurslara davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kurslarımıza katılarak meslek edinen ve aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerlerimiz var. YENİMEK’e çok önem veriyoruz. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Daha da önemlisi bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birlik ve beraberliği sağlıyor. Normalleşme süreci sebebiyle kursiyer sayılarında yüzde 50 kapasite ile eğitim vereceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitimlerimize yeniden başlıyoruz” dedi.

gvn_0898.jpg

YENİMEK kurslarına ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 344 08 98/64 75 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilecek, www.yenimahallekultur.com adresinden online kayıt oluşturabilecek ya da ikametlerine en yakın kurs merkezinden işlemlerini hızlıca yaptırabilecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhale tarihi netleşti12 Mart 2021 Cuma 00:32
  • Kahramankazan’da “çınarlar” unutulmadı 12 Mart 2021 Cuma 00:31
  • Danışma Merkezi hizmete açıldı11 Mart 2021 Perşembe 04:23
  • Deniz Dünyası’nda başlatılan dokunma havuzu çalışmaları devam ediyor11 Mart 2021 Perşembe 03:21
  • Asansör ve yürüyen merdivenler ekiplere emanet11 Mart 2021 Perşembe 01:20
  • Can dostlarına mama dağıtımı sürüyor11 Mart 2021 Perşembe 00:25
  • Uygulamalı budama eğitimi başladı11 Mart 2021 Perşembe 00:22
  • Kontrollü Normalleşme titizlikle takip ediliyor10 Mart 2021 Çarşamba 04:27
  • Başkan Çetin Pursaklarlı kadınlara çiçek verdi10 Mart 2021 Çarşamba 03:25
  • Kahramankazan'da 37 mahalle “kırsal mahalle” oldu10 Mart 2021 Çarşamba 02:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti