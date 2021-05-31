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Ön kayıtlar başladı

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ön kayıtları başladı. Başvurular direkt olarak kreşlerden yapılabilecek.
Ön kayıtlar başladı

Eğitime uzman kadrosu ile devam eden Yenimahalle Belediyesi, geleceğin mimarı miniklere Ata Mahallesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte 11 Kreş ve Gündüz Bakımevi ile hizmet verecek.

Hem eğlenecek hem öğrenecekler

Her yönüyle donanımlı nesillerin yetiştirilmesinin hedeflendiği kreşlerde, günlerini dolu dolu geçirecek olan çocukla, çeşitli aktivitelerle de hem eğlenecek hem de öğrenecek. Tam gün hizmette olacak olan kreşler, tuvalet eğitimini tamamlamış 3-6 yaş çocuklara eğitim verecek. Eylül ayına bitmesi planlanan Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi kayıtları Ata Semt Biriminden alınacakken, diğer tüm kreşlerin kayıtları birebir okullardan yapılacak. 

Pandemi tedbirleri üst safhada

Belediyenin tüm alanlarında olduğu gibi kreşlerde de hijyeni en üst seviyede tuttuklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Anneler ve babalar çocuklarınız emin ellerde olacak. Pandemi süresince hijyen açısından her türlü tedbiri aldık, bu konuda endişeniz olmasın” dedi. 

Yaşar, “Okul öncesi eğitim her zaman çok önemlidir. Bu eğitimle minikler okula hazırlanmaktadır. Ancak pandemi sürecinde maalesef çocuklarımız düzenli bir şekilde eğitimlerine devam edemediler. İnşallah bu dönem koronavirüs salgını biter. Hepimiz tedbirlerimizi alıp kurallara uyarsak bu illetten kurtulabiliriz. Ben ve ekibim bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız sağlıklı ve hijyenik koşullarda eğitim hayatlarına devam edecekler” diye konuştu.
 

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