Sakarya Mahallesi Divan Sokak’ta onarımı yarım bırakılan asfalt taşları, her yağmur sonrası sokağın toprak ve taşla dolarak kirlenmesine neden oluyor. Vatandaşlar yolun onarılmasını istiyor.

Altındağ Sakarya Mahallesi Divan Sokak’ta yeşil alan çalışması nedeniyle yerinden sökülen asfalt taşları onarım bekliyor. Uzun bir süredir sökülen kaldırım taşlarının tekrar yerine konulmaması her yağmurda sokağın toprak ve taşla dolmasına neden oluyor. Sokakta bulunan dükkân sahipleri kaldırımların bir an önce onarılmasını ve sokağın temizlenmesini istiyor.

YAĞMUR SONRASI BİRİKİNTİ OLUŞUYOR

Bölgedeki vatandaşlar her yağmur sonrası akan toprak ve taşların sokağı kirlettiğine dikkat çekerek, yetkililerden bir an önce onarım istiyor. Bölge esnafı sokakta kına konakları, Altındağ Belediyesi Nikâh Salonu olduğuna işaret ederek gün içerisinde birçok kişinin uğrak noktası olduğunu belirtiyor. Bölge aynı zamanda tarihi Ankara Evleri’ne ev sahipliği yapması sebebiyle gün içerisinde birçok yerli ve yabancı turistin ziyaretine uğruyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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