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Onbinler uğurladı

Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye Tel Abyad’daki bombalı saldırıda şehit olan Binbaşı Şevket Tombul Eskişehir’de, Teğmen Sinan Bilir Tokat’ta, Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı Şanlıurfa’da toprağa verildi.
Onbinler uğurladı

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde, ‘Barış Pınarı Harekatı’ bölgesinde, PKK/YPG’li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan askerler ile Hakkari’nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 asker, memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile terör unsurlarından temizlenen, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG’li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.

ŞANLIURFA’DA ASKERİ TÖREN

Nevriye- Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazesi, Şanlıurfa’daki törenin ardından uçakla memleketi Tokat’a getirildi. Tokat Havaalanı’nda Bilir’in cenazesini şehidin eşi Sibel Bilir ve yakınları ile protokol üyeleri karşıladı. Şehit Bilir’in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan alınıp, Tokat Belediyesi’ne ait cenaze aracına götürülürken, eşi ve yakınları gözyaşı döktü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehidin cenazesi, daha sonra kent merkezindeki babaevine götürülerek, burada helallik alındı. Şehit Sinan Bilir’in cenazesi, buradan Tokat Valiliği önüne getirildi. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, burada kardeşinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Bilir’in cenazesi, kılınan namazın ardından Erenler Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BİNLER UĞURLADI

Uzman Onbaşı Mahmut Alpaklı (24) cenazesi ise, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi. Arapça ağıtların yükseldiği cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cuma namazındın ardından kılınan cenaze namazı ile Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı omuzlara alınarak, aile mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

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