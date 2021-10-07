Önce Ahlak ve Fazilet

Türkiye her gün yeni bir siyasi partinin kurulduğu, birbirine benzer politik oluşumların, birbirini peşi sıra takip ettiği tabiri caizse bir siyasi parti cenneti (!) haline geldi. Bugün itibarıyla Yargıtay’ın resmi rakamlarına göre Türkiye’de aktif 117 tane siyasi parti var. Lakin seçim dönemlerinde görüyoruz ki bu partilerin ancak 10-15 kadarı seçimlere girebiliyor diğerleri ise siyasi parti olmanın gereklerini yerine getiremedikleri için seçimlere dahi giremiyor. Bu vasatta siyasi partilerin demokrasinin gelişimine katkı mı yaptığını yoksa başkaca amaçlar için mi kullanıldığını ilerleyen dönem bize gösterecek. Ancak biliyoruz ki bu kadar parti bolluğunun arasında Türkiye’nin temel meselelerine cevap veren, kangren olmuş sorunlarına nitelikli çözümler getiren bir parti hala mevcut değil. Türkiye’nin demokrasi tarihinin tamamında ne bir iktidar yaptığı yanlışı kabullendi ne de muhalefet partileri doğru yanlış demeden eleştirdikleri meselelere karşı kalıcı çözümler sunabildi.

Merhum Ömer Lütfi Mete Ağabey’in bir sözü var: “Ülkeyi partiler, programlar, reçeteler düzeltmez. Ahlakımız düzelmedikçe, ahlak siyasete egemen olmadıkça memlekette düzelmez.” Görüyoruz ki düzelmedi de… Hatta artan partilere, programlara, reçetelere rağmen ahlakımız dibin dibini gördü de biz hala partileşmek peşindeyiz…

Siyasete ahlakı egemen kılmak yerine siyasi putlaştırmaları ve karizmaları siyasetin odağına yerleştirmiş vaziyetteyiz. Takım tutar gibi siyasi partilerin tutulduğu, memleketin her yerinde ağza sakız olan siyasi mülahazaların sonunun kavgaya dönüşmesi de maalesef ülkemiz de siyasetin çözüme değil kavgaya hizmet ettiğinin en bariz göstergesidir.

Memleketi ve tüm dünyayı etkisi altına almış, ahlakı, fikri ve dolayısıyla insanı bozan sisteme hizmet için kurulan siyasi partileri değil, memlekete ve tüm dünyaya ahlakı ve fazileti hakim kılmak için siteme alternatif sistemi kurmalıyız. Yoksa değil 117, 1117’de parti kurulsa ne Türkiye bir adım ileri gidebilir ne de dünyaya söyleyecek bir sözümüz olabilir. Önce ahlak ve fazilet sonra parti ve siyaset!