Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halim Çakır gençliğin günümüz sistemi içerisinde ahlaki duygularının bir çoğunu kaybettiğini söyleyerek, “Gençlere sahip çıkmalıyız ve onları İslami şuurla yetiştirmeliyiz” dedi.

Büyük fark var

Halim Çakır, “Uzun yıllar öğretmenlik yaptım. İmam hatip Lisesi’nde müdürlük yaptım. Üzülerek söylüyorum kıt imkanlara rağmen geçmiş dönemlerdeki gençlikle şimdiki gençlik arasında çok büyük fark var. Biz o günün şartlarında yokluk ve sıkıntı içerisinde öğretmen-öğrenci birlik içinde çalışıyorduk, iyi bir ruh vardı. Şu anda bütün imkanların elde olmasına rağmen şu anki yetişen nesilden ümitvar değilim.”

Ahlaki duygular dejenere oldu

“ Rahmetli Erbakan hocamız da derdi ya; ‘Önce ahlak ve maneviyat’ gençliğin bu sistem içerisinde üzülerek söylüyorum ki ahlaki duygularının birçoğu dejenere oldu. Siz İslama ve Müslümanlığa hizmet etmek için gençleri bir araya toplasanız dahi farkına varmadan gizli uçurumlar ve gizli engeller gençliğin önüne bir set olarak geliyor. İyi bir nesil yetiştirmek lazım. Gençlikte ufak tefek hatalar olabilir ama çocuklarımıza İslamı şuuru vermemiz lazım. Gençlere sahip çıkmamız lazım. Bu yüzden diyorum ki gençlik, gençlik, gençlik…”

Emrah Özcan / İLKSAYFA