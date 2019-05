"Önce Binali Bey'i seçelim, sonra hatalarımızı düzelteceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Üsküdar'da ikinci kez 'küskün seçmen'e seslendi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen 'Ordulular İftarı' nda, Türkiye'nin son 5-6 yılındaki birçok ekonomik manipülasyon, FETÖ operasyonları, uluslararası alanda Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması gibi meselelerin arkasındaki ana fikir ve ana motivasyonun, Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye olma yolundaki ilerleyişini engellemek olduğunu söyledi.

31 Mart'ta "AK Parti kazanmasın da ne olursa olsun." diye bir araya gelen ittifak olduğunu kaydeden Kurtulmuş "Kandil'in ve Kandil'in Avrupa'daki yansımalarının, birtakım siyasi partilerin nasıl ortak hareket ederek, 'AK Partili aday kazanmasın da ne olursa olsun' diyerek bir ittifak yaptığını gördük. Bu ittifakın amacı belediye başkanlarını seçtirmemek değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve güçlü, büyük Türkiye hedefinin önünü kesmek." diye konuştu.

"KIYAMETİ KOPARTILAR"

Kurtulmuş, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "sandık kurullarının oluşmasında ortaya çıkan ve ispat edilen usulsüzlükler, gayri kanuni durumlar" ve "birleştirme tutanaklarındaki yanlışlıklar, usulsüzlükler, hatalar, yolsuzluklar" gerekçeleriyle İstanbul seçimini yenileme kararı aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde oylar yeniden sayılabilir, seçimler yenilebilir. Öyle olduğu zaman bu demokrasinin bir parçası olur. Türkiye'de oylar her seçim tekrar sayılır, belki onlarca seçim böyle olmuştur, gerekirse her seçimden sonra yerel seçimlerde yenileme seçimleri olur, o zaman bir şey yok ama İstanbul'da ali cengiz oyunlarıyla bir şekilde sonuçlanmış seçimin sonuçlarını, YSK değiştirince kıyamet kopar."

Gerekirse oyların yeniden sayılmasının ve seçimlerin yenilenmesinin, demokrasilerde milletin oyunun heba ve ziyan edilmemesi için alınan kararlar olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "İstanbul halkının 23 Haziran'daki yenileme seçiminde iradesini yenileyeceğine, iradesini yeniden büyük ve güçlü Türkiye, Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki bir Türkiye istikametinde kullanacağına ve Binali Yıldırım Bey için kullanacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"VAKİT, KIZARAK GERİ ÇEKİLMEK VAKTİ DEĞİLDİR"

Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 520 bin 839 Ordulu seçmen olduğunu kaydederek, "Bu seçmenlerin hepsiyle her birimizin irtibatları var, tek tek ilgileneceğiz. Her ilçede Ordulu hemşehrimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, İstanbul'daki Ordulu milletvekillerimiz her birimiz hep beraber çalışacağız, herkese ulaşacağız." diye konuştu.

Seçimde İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişinin sandığa gitmediğine değinen Kurtulmuş, katılımcılara şöyle seslendi:

"Bunun içerisinde çok sayıda normalde AK Parti'ye oy verdiği halde bu seçim şu ya da bu gerekçeyle sandığa gitmeyen kardeşlerimiz var. Bunların arasında 'Biz bir şekilde mahcup olduk, bir şekilde pişman olduk.' diyenlerle de karşılaşıyoruz. 320 bin kişi geçersiz oy kullanmış. Bunların bir kısmı yanlışlıkla geçersiz, yarısına yakını ise boş oy atmış. İlçe belediyesinde AK Parti'ye vermiş, Büyükşehir'de az vermiş. Geçen 31 Mart'ta bu çok kulağımıza geldi, 'Bir ders verelim, şöyle bir kendilerine gelsinler.' Kızmış, belediye başkanına kızmış, meclis üyesine kızmış, ilçe başkanına kızmış, milletvekiline kızmış ya da herhangi bir şeyden rahatsız olmuş. Kızmış, bunun hıncını bir şekilde sandıkta alıyor. Onun için boş oy veriyor, onun için sandığa gitmiyor. Bu kardeşlerimizle de özel olarak ilgileneceğiz. Hangi mahallede, hangi sandıkta kaç kişi AK Parti'ye oy verdi, vermedi, ne kadar geçerli ne kadar geçersiz oy var bunların hepsi sizlere bilgi olarak gelecek. İlçe teşkilatlarımız, il teşkilatımız, SKM'miz bunları size verecek. Kızgınlık, küskünlük ifade eden arkadaşlarımızla şunu söyleyin; Vakit kızarak, küserek geri çekilmek vakti değildir. Herhangi bir şekilde kızdın da bunun alternatifi, cümle alemin, büyük Türkiye'nin önünü kesmek için desteklediği, CHP'nin adayını belediye başkanı yapmak mıdır?"

"23 HAZİRAN'I BİR ŞEKİLDE GEÇELİM"

Kurtulmuş, "Biz de siyaseti, neyin ne olduğunu biliyoruz, eksikleri, yanlışları biliyoruz, tespit ediyoruz. 31 Mart'ta bunları daha net bir şekilde tespit ettik. İnşallah 23 Haziran'ı bir şekilde geçelim, Binali Yıldırım Bey'i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçelim İstanbul halkı olarak, ondan sonra eksiklerimizi, hatalarımızı düzelterek yolumuza devam edeceğiz." dedi.