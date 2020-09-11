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Önce dolandırdılar sonra haraca bağladılar

Bursa'da 14 yetişkin erkeği 'jigolo' yapma vaadiyle dolandıran ardından da "Yakınlarınıza rezil ederiz" tehdidiyle haraca bağlayan 15 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi.
Önce dolandırdılar sonra haraca bağladılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan bir kişinin jigolo yapılma vaadiyle dolandırıldığını ve aynı kişiler tarafından kendisinden şantaj ve tehdit ile para alındığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda polis belirlediği şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden yayınladıkları "Başvurunu yap, sen de haftalık 5 bin ila 8 bin 500 lira arası kazanç elde et'' ilanıyla mağdurları ağlarına düşürdüklerini saptadı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, farklı illerde yaşayan 13 erkeğin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirledi.  

ÖNCE DOLANDIRDILAR SONRA HARACA BAĞLADILAR 

Sahte vergi levhası ile tescil belgesi bulunan siteye üye olan mağdurların, çağrı merkezindeki kadınlar tarafından aranılıp, 400 TL ile 2 bin TL arasında ödeme yapmaları karşılığında VIP ve Gold üye yapıldıkları, bu işlem sırasında kişisel ve özel bilgilerini verdikleri, ardından da "Yakınlarınıza rezil ederiz" tehdidiyle haraca bağlandıkları tespit edildi.

4 AYDA 1 MİLYON 500 BİN LİRALIK HESAP HAREKETİ SAPTANDI 

14 erkeğin toplam 250 bin lira dolandırıldığını belirleyen polis ekipleri, şüphelilere ait banka hesaplarında 4 ayda 1 milyon 500 bin lira hesap hareketi olduğunu ve çete üyelerinin lüks içinde yaşadıklarını da ortaya çıkardı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Elde edilen bilgiler ışığında harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa ile İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken ,9'u adli kontrol şartıyla salıverildi. 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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