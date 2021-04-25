  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi

KIRIKKALE'de eşi Koçer D.'yi (56) çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren M.D. (75), daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederken, evde ve otomobilde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde yaşandı. 15 gün önce eşiyle birlikte 3 katlı binadaki daireye taşınan M.D., iddiaya göre; evde çıkan kavga sonucu cinnet getirerek eşi Koçer D.'yi bıçaklayarak öldürdü. M.D. ardından evini ve otomobilini ateşe verdi. Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer D.'nin yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer D.'nin vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Yangını ilk fark ederek, itfaiyeye bildiren Özcan Demir, "Evden çıkan alevleri görünce bağırdım 'binada kimse var mı' diye. Arka taraftan zıpladım bütün zillere bastım, baktım kimse yok. Evden çıkmadan itfaiyeyi aradım. Daha sonra trafonun yanında evin sahibinin arabası da yanmaya başladı. Arabanın yandığını da görünce itfaiye geldi, yangına müdahale ettiler" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinayet zanlısı: Alperen'i annesi ile birlikte gömdük21 Nisan 2021 Çarşamba 23:12
  • Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı21 Nisan 2021 Çarşamba 23:11
  • Ayvacık açıklarında, 101 kaçak göçmen kurtarıldı21 Nisan 2021 Çarşamba 22:15
  • Ankara'da bıçak, tabanca ve çekiçli 'yol verme' kavgası: 3 yaralı21 Nisan 2021 Çarşamba 22:13
  • Eski kız arkadaşını 9 kez bıçaklayan sanık hakim karşısında21 Nisan 2021 Çarşamba 18:21
  • Sokak ortasında tartıştığı eniştesini bacağından vurdu21 Nisan 2021 Çarşamba 17:24
  • Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı21 Nisan 2021 Çarşamba 16:27
  • Alaşehir'de 'arazi' tartışmasında karı- kocaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı21 Nisan 2021 Çarşamba 16:26
  • Gazi polis, nakilli eliyle 6 yıl sonra ilk atışını yaptı21 Nisan 2021 Çarşamba 11:44
  • Genç kıza bakıp, kendisini tatmin eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis21 Nisan 2021 Çarşamba 11:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti