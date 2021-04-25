  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 15 °C
»

Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi

Kırıkkale'de, eşi Koçer D.'yi (56) çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren M.D. (75), daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederken, evde ve otomobilde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde yaşandı. 15 gün önce eşiyle birlikte 3 katlı binadaki daireye taşınan M.D., iddiaya göre; evde çıkan kavga sonucu cinnet getirerek eşi Koçer D.'yi bıçaklayarak öldürdü. M.D. ardından evini ve otomobilini ateşe verdi. Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer D.'nin yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer D.'nin vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Yangını ilk fark ederek, itfaiyeye bildiren Özcan Demir, "Evden çıkan alevleri görünce bağırdım 'binada kimse var mı' diye. Arka taraftan zıpladım bütün zillere bastım, baktım kimse yok. Evden çıkmadan itfaiyeyi aradım. Daha sonra trafonun yanında evin sahibinin arabası da yanmaya başladı. Arabanın yandığını da görünce itfaiye geldi, yangına müdahale ettiler" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Nisan 2021 Pazar 09:16
  • Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yerine çelenk töreni düzenlendi25 Nisan 2021 Pazar 09:15
  • Uzmanlara göre Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmuyor25 Nisan 2021 Pazar 09:14
  • Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 68'e yükseldi25 Nisan 2021 Pazar 09:14
  • MSB: Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı25 Nisan 2021 Pazar 09:12
  • Türk Dışişlerine çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'a Türkiye'nin tepkisi iletildi25 Nisan 2021 Pazar 09:11
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu25 Nisan 2021 Pazar 07:17
  • Bahçeli'den, Biden'ın açıklamasına tepki25 Nisan 2021 Pazar 07:15
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden, ABD Başkanı Biden'a tepkiler25 Nisan 2021 Pazar 07:09
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın açıklamasına tepki: Tümüyle reddediyoruz24 Nisan 2021 Cumartesi 20:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti