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Önce ihtiyaç Sonra ihracat

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı mobilya sektöründe hammadde fiyat artışı sebebinin, ülke ihtiyacı karşılanmadan yapılan ihracatlar olduğunu söyledi. Taklacı, “Önce ülke ihtiyacı karşılansın, sonra ihracat yapılsın” çağrısında bulundu. 
Önce ihtiyaç Sonra ihracat

Birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de artan maliyetler esnafı zorluyor. Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı sünger, sunta-suntalam gibi önemli hammaddelerde yaşanan fiyat artışlarının esnafın kazancını düşürdüğünü belirtti. Taklacı pandemi döneminde büyük firmaların üretimlerinin durduğunu ve küçük esnafın bu boşluğu doldurmasına rağmen kazancının çoğunu tekrar hammaddeye verdiğini söyledi. Taklacı çözüm olarak üreticilerin önce ülke ihtiyacı sonra ihracat şeklinde çalışması gerektiğini söyledi. Taklacı mobilyacı esnafının durumunu şöyle değerlendirdi:

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KAZANÇLAR MALİYETLERE GİDİYOR 
“Üretimlerin büyük firmaları çalışmalarına ara vermesiyle nedeniyle düştüğü dönemlerde ortaya çıkan açığı küçük esnaf kapatıyor. Pandemi sürecinde mobilya siparişleri arttı. Ancak işlerin artması mobilyacının kazancını değiştirmedi. Mobilya imalatında kullanılan ürünlerin fiyatları da arttı. Sunta-suntalam dediğimiz ürünlerde yüzde 50’ye yakın artışlar yaşandı. Bu artan maliyetler de esnafımızın belini büküyor. Kazandığını geri hammaddeye harcıyor.”

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SÜNGER FİYATLARI KATLANDI 
“Bugün sünger fiyatlarında da artış çok yüksek noktada. 250 liralık beyaz sünger 750 lira seviyesinde. Ayrıca bu dövizle alakalı bir artış değil. Sunta suntalam gibi üretimin önemli hammaddeleri iç piyasaya yeterince sürülmüyor. Bu durum da maliyetleri artıyor. Sunta suntalam dediğimiz ürünler fabrikalardan yeterince piyasaya ulaşmamakta. Bunun sebebininse ihracat yaptıklarından dolayı olduğunu düşünüyorum.  Bu ihracatlarını ülkemizin yeterli hammadde ihtiyacı karşılandıktan sonra yapmaları gerekiyor. Çözümün bu olduğunu düşünüyorum.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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