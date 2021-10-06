Önce seçim sonra disiplin

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, elde ettiği bu büyük başarının sırrını gazetemize açıkladı. Gazoz, “Gençler olarak ilk önce severek yapacağımız spor dalını bulmalıyız. Daha sonra disiplinli ve düzenli bir çalışmayla onu devam ettirmeliyiz” dedi

Okçuluk dalında şampiyon olarak bu dalda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Gazoz, Türkiye’ye altın madalya ile dönmenin gurur verici olduğunu söyleyerek, kendisini örnek alan genç sporculara tavsiyelerde bulundu. Gazoz, “Başarı için ilk gerekli olan severek yapacağınız bir spor dalıdır. Sonra, disiplinli ve düzenli bir çalışmayla onu devam ettirmektir” dedi.

GAZETEMİZE KONUŞTU

Japonya Büyükelçiliği Konutu’nda düzenlenen “Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Kutlama Resepsiyonu”nda gazetemize özel açıklamalarda bulunan olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Türkiye’ye altın madalya ile dönmenin gurur verici olduğunu söyledi. Genç yaşlı her kesimden tebrik mesajları aldığını kaydeden Gazoz, “Herkese teşekkür ediyorum. 7’den 70’e herkes tebrik mesajı gönderdi. Elimden geldiğince herkese geri dönüş sağlamaya çalışıyorum. İnsanların yoğun ilgisi ayrı bir sorumluluk katmıyor. Bu ilgi insanların başarımıza duyduğu sevgi ve saygıdan kaynaklı. Bunlar beni mutlu ediyor” diye konuştu.

TAVSİYEDE BULUNDU

Genç sporculara da önerilerde bulunan Gazoz, “En önemli şey sevdikleri bir sporu bulmaları. Sevdikleri bir sporu bulduktan sonra, disiplinli ve düzenli bir çalışmayla onu devam ettirmeleri lazım” dedi.

SÜRPRİZ OLDU

Ünlü edebiyatçı Paulo Coelho’nun son kitabını kendisine adamasını da değerlendiren milli sporcu Gazoz, “Bana da sürpriz oldu. İlk duyduğum zaman çok mutlu oldum. Edebiyat dünyasının en büyük isimlerinden birisinin bana kitabını adaması gurur verici. Tarif edilemez bir duygu. Birçok kitabını okudum, çok sevdiğim bir yazar” ifadeleri kullandı.

BİR ARAYA GELMEYİ ÇOK İSTERİM

“Paulo Coelho ile bir araya gelecek misiniz” sorusuna ise, “Dünya şampiyonasından daha yeni geldim. Telefonda görüştük ama herhangi bir buluşma için sözleşmedik ama buluşmayı çok isterim” cevabını verdi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA