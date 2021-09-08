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Önce sel sonra deprem! Meksika'da çifte felaket, çok sayıda ölü var

Meksika 2 felaketi art arda yaşadı. Çoğunlukla koronavirüs hastalarının kaldığı hastaneyi su bastı, 17 hasta feci şekilde can verdi. Bu olaydan kısa süre sonra ülkenin güneyinde büyük bir deprem meydana geldi.
Önce sel sonra deprem! Meksika'da çifte felaket, çok sayıda ölü var

Aşırı yağışlar, Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Tula kasabası yakınlarındaki nehrin taşmasına neden oldu.

Meydana gelen sel bölgedeki devlet hastanesini sular altında bıraktı.

Su basması sonucu çoğu Kovid-19'dan hastası 17 kişi öldü.

Ülke bu olayın şokunu henüz atlatamadan 7 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı.

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can kaybı meydana gelmedi.

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