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Önce tedavi sonra kitap armağan ediyor

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Şeyhanlı, hayata geçirdiği "Hem Şifa Dağıtıyoruz Hem Kitap Dağıtıyoruz Projesi" ile tedavi ettiği çocuklara kitap hediye ediyor.
Önce tedavi sonra kitap armağan ediyor

Mardin'in Dargeçit ilçesinde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Şeyhanlı, tedavi için gelen çocuklara doktor fobilerini yenmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla kitap ve küçük hediyeler veriyor.

Dargeçit Devlet Hastanesinde 4 ay önce göreve başlayan Dr. Şeyhanlı, "Hem Şifa Dağıtıyoruz Hem Kitap Dağıtıyoruz Projesi"ni hayata geçirdi.

7-15 yaşlarındaki çocuklara yönelik proje kapsamında her sabah mesaiden önce kitapları hazırlayan Şeyhanlı, bunları tedavi için gelen çocuklara hediye ediyor.

6 yaş altı çocuklara da balon vererek, çikolata, kek gibi ikramlarda bulunan Şeyhanlı bu sayede çocukların korkmadan hastaneye gelmesini ve tedavilerinden daha olumlu sonuçlar elde edilmesini hedefliyor.

Şeyhanlı, yaptığı açıklamada, ilçede görev başlamasıyla hekimliğin yanı sıra sosyal projeler de uygulamak istediğini söyledi.

Daha önce de madde bağımlılığına dikkati çekmek için "Bisiklet Projesi" uyguladıklarını anlatan Şeyhanlı, kitap okuma oranının istenilen seviyede olmaması nedeniyle bu kez de "Hem Şifa Dağıtıyoruz Hem Kitap Dağıtıyoruz Projesi"ni başlattıklarını aktardı.

Şeyhanlı, anne ve babalara çocuklarını kitap okumaya teşvik etmeleri çağrısında bulunarak, "En iyi örnek anne babadır. Başarımızın çoğunu kitap okumaya borçluyuz. Kitap okumak ülkemiz ve insanlık için çok önemli. Biz de böyle bir proje başlattık. Çocuklarda hastane fobisini önlemeyi, çocukların bilgi ve becerilerini daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Geri dönüşümü çok iyi"

Projenin uygulanmasıyla hasta memnuniyetinin arttığını gözlemlediklerini ifade eden Şeyhanlı "Geri dönüşümü çok iyi bir şekilde alıyoruz." diye konuştu.

Şeyhanlı, "Amacımız çocukları sevindirmek ve mutlu etmek. Bir yandan Allah'ın izniyle çocuklara şifa verirken bir yandan da onların ruhuna ve geleceğine de hitap etmek istiyoruz. Bu projenin diğer il ve ilçelere de yayılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar hastaneye korkarak değil, sevinerek geliyor"

Vatandaşlardan Numan Aslan, çocuğunun karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye geldiklerini aktardı.

İlçede ilk kez böyle bir projenin uygulandığını söyleyen Aslan, "Eskiden çocukları getirirken korku ile gelirlerdi ama şimdi çok farklı. Doktorumuz çocuklara hediyeler dağıtıyor, kitap veriyor. Çocuklar hastaneye korkarak değil, sevinerek geliyor. Hocamıza ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

İki çocuk annesi Hasibe Öksüz de doktordan ve projeden memnun olduklarını dile getirdi.

Doktorun çocuklarla iletişiminin güçlü olduğunu belirten Öksüz, "Doktorumuz tedavi bittikten sonra çocuklarımıza kitap hediye ediyor. Bu da çocuklarımızın ruhuna iyi geliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kitap alan çocuklardan Furkan Ay da "Sabah kalktım karnım ağrıyordu, doktora geldim. Doktor amca kitap verdi. Kitapları çok sevdiğim için karnımın ağrısı da hemen geçti." dedi.

Furkan Ay, doktor olmak istediğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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