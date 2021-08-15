Önceliğimiz Altyapı

Pursaklar’da konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara genelindeki altyapı sorununa el attıklarını belirterek, “Gıcır gıcır asfaltı atarsın ama evlerimizi sel basmaktan kurtaramayız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Pursaklar Emlakçılar Güç Birliği Derneğince düzenlenen programa katıldı. Pursaklar’da geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve emlak sektör temsilcilerinin katıldığı programda ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çevre Koruma Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe ve Yol Asfalt Şube Müdürü Mustafa Dayanıklı da hazır bulundu. Etkinlikte Başkan Yavaş’a Büyükşehir’in sorumluluk alanındaki başlıca sorunlar aktarıldı, talepler iletildi. Yavaş, bu taleplerle ilgili çözüm sözü verdi.

ALTYAPI YILLARDIR İHMAL EDİLMİŞ

Programda konuşan Başkan Yavaş, Ankara’nın genelinde ciddi altyapı sorununun olduğunu, yıllardır altyapının ihmal edildiğini ve bunu çözmek için hızla çalıştıklarını söyledi. Başkan Yavaş, “Ankara’nın tümünde altyapı eksiliği var. Yağmur suyu ile kanalizasyonu yan yana koymuşlar. Pursaklar’ın 20 yıl öncesi nüfusu ile şimdiki nüfusuna bakın. 20 yıl önceki kat yüksekliği ile şimdiki kat yüksekliğine bakın. Emsaller verildi ama altyapı aynı duruyor; altyapı aynı durunca ne oluyor lağım evden tepiyor yukarıya. Yapmak zorundayız olay bu. Bizim başka bir şeye harcayacak paramız yok. Birinin evini sel bastığı zaman benim evimi basmış gibi oluyor” dedi.

ÇILGIN PROJEYE DEĞİL ALTYAPIYA İHTİYAÇ VAR

Altyapı konusunda şimdiye kadar yapılmayanı yaptıklarını ifade eden Başkan Yavaş, “Gıcır gıcır asfaltı yaparsın ama evlerimizi sel basmaktan kurtaramayız.

Biz şimdiye kadar yapılmayanları yapıyoruz, doğru olanı yapıyoruz. Fantezi projemiz yok, çılgın projemiz yok, bana göre (altyapıdan) bundan daha önemli proje de yok. Evinizi su basarsa anlarsınız. (Ankara’da) iki de bir evleri su basıyor, eşyalar yok oluyor, biz yenisini veriyoruz. Nereye kadar gidecek bu. Onun için talimatını verdik bir an evvel bitirmeye çalışıyoruz. Pandemi dönemi var, onu da dikkate alın. İşçilerimizin burun buruna çalışmaması lazım” diye konuştu.

ASFALT MÜJDESİ

Başkan Yavaş, Pursaklar’da asfalt bekleyen yerlerin önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde atılacağını söyledi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAMIZ LAZIM

Başkan Yavaş, Ankara’da şimdiye kadar girilmeyen yerlerdeki altyapı sorununa el attıklarını kaydederek şunları söyledi: “Mamak’ta sürekli görürsünüz, arabalar sele kapılır. Eski başkan da (Melih Gökçek) şimdi onları gösteriyor ‘bakın ne hal var’ diye. Göstersin! Biz şimdi oraya girdik orayı da yapıyoruz bir daha aynı görüntü olmasın diye. Çünkü ikide bir o dükkânları aynı şekilde sel basıyorsa hata burada belediyenin ben böyle bakıyorum. ‘Ya ne yapalım çok yağdı’ deme lüksümüz yok. Biz tedbirimizi alalım. Gördünüz, Karadeniz’de yaşananlar küçük bir kıyamet bana göre. Öyle bir şey gelir bir şey diyemezsin; ama bizim üzerimize düşeni yapmamız lazım. Bunun için Ankara’mızda bütün önceliklerimizi tespit ettik. Bütün köylere, mahallelere hizmet etmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman nereden, ne kadar oy çıkmış diye bakmadık. Bizim için 900 küsur mahalle var. Tamamının musluğundan su aksın, kanalizasyonsuz mahalle kalmasın biz ona bakıyoruz. Bizim dönemimizde bunların hepsi bitecek. Köy yollarına da elimizden geldiğince gitmeye yapmaya çalışıyoruz.”

BAŞKAN YAVAŞ’TAN HAVAALANI METROSU ELEŞTİRİSİ

Havaalanı metrosuyla ilgili sorulara ise Başkan Yavaş şu cevabı verdi: “Havaalanı metrosunun yetkisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında. Ankara’da bütün metrolar zamanında devredilmiş ‘biz yapamayacağız, beceremeyeceğiz alın’ (eski yönetim) demişler. Seçimden sonra biz Havaalanı metrosunu istedik Bakanlık ‘biz yapacağız’ dedi. Projesi bitti mi bilmiyorum ama 2,5 sene oldu hala proje yapılıyor bu işler kolay değil. Bize verdikleri Mamak metrosu 8 kilometre. Şimdi Dikmen metrosunu da istedik. Proje yok ortada, metro dediğin rayları dizip hemen yerin üstünden gitmiyor ki hemen yapasın. Mamak’ınki (proje) inşallah Aralık ayında bitecek kendi imkânlarımızla gireceğiz oraya.”

FUAR ALANINI BİZE VERSİNLER BİTİRELİM

Programda yapımı yılan hikayesine dönen Akyurt Fuar alanının akıbeti ile ilgili sorular geldi. Başkan Yavaş, “Akyurt Fuar alanı mahkemelikti, mahkeme bitti. Önümüzdeki hafta toplantısı olacak. Bazı arkadaşlar orada fuar alanı olmaz diye diretiyorlar, yani yapmak istemiyorlar. Ben de iki- üç defa kendilerine söyledim. ‘Bize devredin’ dedim. Bir yıl içerisinde bitireceğime söz verdim. Henüz o kararı vermediler. Eğer bana verirlerse Ankara Büyükşehir olarak paramız var, hemen ihale edip bir yıl içerisinde bitireceğim, onu söyleyeyim kararlıyım” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-